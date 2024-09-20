Про проведення чергового засідання Ставки йдеться у повідомленні Володимира Зеленського. За його словами, на порядку денному були питання, які мають критичне значення для міцності України.

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Зеленський провів Ставку

Першим серед нагальних питань є захист енергетики взимку. На Ставці були всі основні представники галузі, президенту доповідали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а також міністр енергетики Герман Галущенко.

Під час зустрічі розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і протиповітряної оборони, зокрема з урахуванням систем Patriot, яких Україна очікує вже найближчим часом.

Другим питанням було власне виробництво ракет, дронів та засобів РЕБ. Зеленський заслухав доповіді віцепрем’єра Михайла Федорова, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

За словами глави держави, обговорили рішення, які дадуть нашій промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал: довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій.

І, звичайно, фронт. Доповідь Головкома Олександра Сирського за всіма основними напрямками. Доповіді представників розвідок – Кирила Буданова та Олега Іващенка,

– йдеться у повідомленні Зеленського.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 19 вересня змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Глава держави ввів до складу ставки 3 нових людей – Олексія Кулебу, Андрія Сибігу та Германа Сметаніна. Він також вивів звідти одного з колишніх посадовців, а саме – Дмитра Кулебу.