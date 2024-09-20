Водночас Зеленський також вивів звідти одного з колишніх посадовців. Про це мовиться в указі опублікованому на сайті Президента України.
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Кого Зеленський ввів у Ставку і вивів з неї
В указі зазначено, що відповідно до статті 8 закону про оборону України, а також на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України Володимир Зеленський постановив затвердити у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача Камишіна Олександра Миколайовича – Радника Президента України зі стратегічних питань (поза штатом).
Також президент увів до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:
- Кулебу Олексія Володимировича – Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад і територій України;
- Сибігу Андрія Івановича – Міністра закордонних справ України;
- Сметаніна Германа Володимировича – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Водночас згідно з указом Зеленський постановив вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача колишнього Міністра закордонних справ – Дмитра Кулебу.
Цей указ набирає чинності з моменту його опублікування, тобто з 19 вересня.