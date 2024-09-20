В то же время Зеленский также вывел оттуда одного из бывших чиновников. Об этом говорится в указе опубликованном на сайте Президента Украины.

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Кого Зеленский ввел в Ставку и вывел из нее

В указе указано, что в соответствии со статьей 8 закона об обороне Украины, а также на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Зеленский постановил утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего Камышина Александра Николаевича – Советника Президента Украины по стратегическим вопросам (вне штата).

Также президент ввел в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего таких лиц:

Кулебу Алексея Владимировича – Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины;

Сибигу Андрея Ивановича – Министра иностранных дел Украины;

Сметанина Германа Владимировича – Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

В то же время согласно указу Зеленский постановил вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего бывшего Министра иностранных дел – Дмитрия Кулебу.

Этот указ вступает в силу с момента его опубликования, то есть с 19 сентября.