Российским войскам просто не будет чем больше наступать. По словам советника главы Офиса Президента, то, что они сейчас собрали, это предпоследние оперативные резервы.

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Как объяснил Арестович, резервы врага еще есть в районе Белгорода – 15 тысяч войск. Однако это несчастные, вышедшие из-под Киева, Сум и Чернигова, – у них психология расстрелянных. Они не хотят воевать.

По темпам войны и количеству израсходованных боеприпасов и солдат – это 2 – 3 недели, не больше. Это не значит, что бои полностью прекратятся. Это означает, что прекратится активное наступление россиян, и, возможно, это будет последнее наступление второй фазы,

– заявил Арестович.

Он объяснил также, что даже если Россия откуда-то обновит резервы, чтобы их подготовить, нужно не менее 1 – 2 месяцев. За это время начнут действовать санкции. Кроме того, могут происходить изменения в международной позиции.

Арестович также объяснил, что за время, которое России нужно для восстановления хоть каких-то резервов, Вооруженные Силы Украины сильно окрепнут. В то же время России укрепляться неоткуда: у них не осталось своих боеприпасов и войск.

"Мы видим, что едет сюда. Видим какие-то попытки мобилизации, когда на офицерские должности берут людей без военного образования. Когда едет старая техника, становится понятно, что с этим особо не навоюешь", – добавил советник главы ОП.

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