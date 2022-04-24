Російським військам просто не буде чим більше наступати. За словами радника голови Офісу Президента, те, що вони зараз зібрали, це передостанні оперативні резерви.

До теми Росія хоче згорнути військову кампанію після захоплення Донбасу, – Арестович

Як пояснив Арестович, резерви ворога ще є в районі Бєлгорода – 15 тисяч війська. Однак це нещасні, які вийшли з-під Києва, Сум та Чернігова — у них психологія розстріляних. Вони не хочуть воювати.

За темпами війни та кількістю витрачених боєприпасів та солдат — це 2 – 3 тижні, не більше. Це не означає, що бої повністю припиняться. Це означає, що припиниться активний наступ росіян, і, можливо, це буде останній наступ другої фази,

– заявив Арестович.

Він пояснив також, що навіть якщо Росія звідкись поновить резерви, щоб їх підготувати, треба щонайменше 1 – 2 місяці. За цей час почнуть діяти санкції. Крім того, можуть відбувати зміни у міжнародній позиції.

Арестович також пояснив, що за час, який Росії треба для відновлення хоч якихось резервів, Збройні Сили України сильно зміцніють. Натомість Росії зміцнюватися нема звідки: у них не залишилося своїх боєприпасів та військ.

"Ми бачимо, що їде сюди. Бачимо якісь спроби мобілізації, коли на офіцерські посади беруть людей без військової освіти. Коли їде стара техніка, стає зрозуміло, що з цим особливо не навоюєш", – додав радник голови ОП.

До теми – Битва на Донбасі може вплинути і на долю Маріуполя: дивіться відео