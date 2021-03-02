Як не викинути гроші на вітер, подарувати бажаний подарунок з турботою про навколишнє середовище.

О празднике

С тех пор, как более 100 участников Второй Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в августе 1910-го единогласно поддержали предложение Клары Цеткин ежегодно в начале марта отмечать День женщин, чтобы привлекать внимание к вопросу равных прав для женщин, главный смысл этого праздника неоднократно менялся . Но сегодня в 2021 году, праздник 8 Марта – это замечательный повод проявить уважение ко всем представительницам прекрасного пола и напомнить близким о том, насколько они важны и дороги и подарить им только самое лучшее.

Современная женщина и ее роль в обществе

Время неустанно меняет этот мир, заставляет модернизироваться и совершенствоваться. В современности образ женщины и ее роль существенно глобализировались. Появился совершенно новый архетип женщины-менеджера, она с легкостью овладевает любой сферой деятельности, ей подвластны абсолютно все науки и технологии, ее хрупкая рука всегда на пульсе современности: все контролирует и везде успевает.

Сегодня женщина – прекрасный профессионал, она справляется в домашних делах, дарит любовь и внимание детям, она является прочной опорой для мужа, надежной подругой и заботливой дочерью. Она создает, управляет, побеждает и достигает поставленных целей.

К примеру, в одной из крупнейших финансовых компаний Украины "Благо" работает 80,4% женщин. Это говорит о том, что в условиях современности, идеальная формула успешной женщины – универсальное сочетание прочности характера, выдержки, целеустремленности, острого ума, саморазвития и одновременно женственности, изысканности, грациозности, обаяния и мудрости.

Идея подарков для современной женщины

Современные женщины всегда покупают практичные подарки себе, родным, подругам, коллегам. А вот мужчинам стоит опираться на то, что лучший подарок для женщины – то, что она давно хотела, но еще не купила. Чтобы подобрать оригинальный и желанный подарок, нужно знать ее характер и увлечения.

Но выбор подарка – всегда нелегкая задача. Поэтому мы подготовили список актуальных подарков, в котором вы найдете идеальный презент к празднику.

Жене

Не дарите вещи, которые будут напоминать в этот день о домашней работе или кухне. Идеальным подарком станут украшения с бриллиантами, золотые браслеты, серьги. Также удачным будет вариант, который подчеркнет хобби или сферу деятельности жены: планшет, ноутбук и смартфон.

Маме

Самойу родной женщине, той, которая подарила вам жизнь, выбирать подарок всегда нелегко. Ведь особому человеку нужен особый, оригинальный подарок, который подчеркнет вашу заботу и любовь. Проверенный вариант – золотая или серебряная цепочка с кулоном в виде знака зодиака, первой буквой имени, подвеску с изображением святых, или подковку на удачу.

Бабушке

С бабушкой связаны уютные воспоминания из детства, поэтому им выбирать подарки нужно с особым теплом и вдохновением: электрочайник, телевизор, робот-пылесос, массажер для тела, блендер или мультиварка станут надежными помощниками и создадут большой уют в доме.

Сестре

Отличным решением на 8 марта может стать фитнес-браслет.

Дочке

Одним из модных гаджетов, который обожают современные дети – это умные часы. Дочь всегда оценит подарок, который подчеркнет вашу заботу о ней, даже если она уже взрослая. Вспомните, о каких своих желаниях или сложностях она говорила в последнее время. Может у нее сломался любимый фен. Вот и еще одна идея для подарка.

Планете Земля

Земля тоже женщина и лучшим подарком для нее будет, если мы купим подарки без лишней обертки и дадим вторую жизнь вещам. К примеру, уже несколько десятков ювелирных брендов изготавливают свои украшения из бывшего в употреблении золота.

Ведь чрезмерное потребление продуктов – глобальная проблема, которая вредит окружающей среде. Часто мы покупаем вещи, в которых не нуждаемся, а затем выбрасываем на помойку вместе с "неосознанным" пластиком, полиэтиленом и др. Ведь каждый шаг, каким маленьким он бы ни был, помогает спасти нашу планету.

На сайте вы найдете большой ассортимент идей подарков для самых родных с пользой для окружающей среды и выгодой для собственного кошелька.