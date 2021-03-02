Як не викинути гроші на вітер, подарувати бажаний подарунок з турботою про навколишнє середовище.

Про свято

З того часу, як понад 100 учасниць Другої Міжнародної конференції жінок-соціалісток у Копенгагені в серпні 1910-го одностайно підтримали пропозицію Клари Цеткін щорічно на початку березня відзначати День жінок, щоб привертати увагу до питання рівних прав для жінок, головний сенс цього свята неодноразово змінювався. Але сьогодні у 2021 році, свято 8 Березня – це чудовий привід проявити повагу всім представницям прекрасної статі та нагадати близьким про те, наскільки вони важливі й дорогі та подарувати їм тільки найкраще.

Сучасна жінка та її роль в суспільстві

Час невпинно змінює цей світ, змушує модернізуватися та вдосконалюватися. В сучасності образ жінки та її роль суттєво глобалізувалася. З'явився абсолютно новий архетип жінки-менеджера, вона з легкістю опановує будь-яку сферу діяльності, їй підвладні абсолютно усі науки та технології, її тендітна рука завжди на пульсі сучасності: усе контролює і всюди встигає.

Нині жінка – чудовий професіонал, вона вправляється у домашніх справах, дарує любов та увагу дітям, вона є міцною опорою для чоловіка, надійною подругою та турботливою донькою. Вона створює, керує, перемагає та досягає поставлених цілей.

До прикладу, в одній з найбільших фінансових компаній України "Благо" працює 80,4% жінок. Це говорить про те, що в умовах сучасності, ідеальна формула успішної жінки – універсальне поєднання міцності характеру, витримки, цілеспрямованості, гострого розуму, саморозвитку та водночас, жіночності, вишуканості, граційності, чарівності та мудрості.

Ідея подарунків для сучасної жінки

Сучасні жінки завжди купують практичні подарунки собі, рідним, подругам, колегам. А от чоловікам варто опиратись на те, що кращий подарунок для жінки – той, що вона давно хотіла, але ще не купила. Щоб підібрати оригінальний і бажаний подарунок, потрібно знати її характер і захоплення.

Але вибір подарунку – завжди не легке заняття. Тому ми підготували список актуальних подарунків, в якому ви знайдете ідеальний презент до свята.

Дружині

Не даруйте речі, які нагадуватимуть в цей день про хатню роботу чи кухню. Ідеальним подарунком стануть прикраси з діамантами, золоті браслети, сережки. Також вдалим буде варіант, який підкреслить хобі або сферу діяльності дружини: планшет, ноутбук та смартфон.

Мамі

Найріднішій жінці, тій, яка подарувала вам життя, вибирати подарунок завжди нелегко. Адже особливій людині потрібний особливий, оригінальний подарунок, який підкреслить вашу турботу та любов. Перевірений варіант – золотий чи срібний ланцюжок з кулоном у вигляді знаку зодіаку, першою літерою імені, підвіску із зображенням святих, або підківку на удачу.

Бабусі

З бабусею пов'язані затишні спогади з дитинства, тому їм обирати подарунки потрібно з особливим теплом та надхненням: електрочайник, телевізор, робот-пилосос, масажер для тіла, блендер чи мультиварка стануть надійними помічниками та створять неабиякий затишок у домі.

Сестрі

Відмінним рішенням на 8 березня може стати фітнес-браслет.

Донці

Одним з модних гаджетів, який обожнюють сучасні діти – це розумні годинники. Дочка завжди оцінить подарунок, який підкреслить вашу турботу про неї, навіть якщо вона вже доросла. Згадайте, про які свої бажання або складнощі вона говорила в останній час. Може у неї зламався улюблений фен. Ось і ще одна ідея для подарунка.

Планеті Земля

Земля теж жінка і найкращим подарунком для неї буде, якщо ми купимо подарунки без зайвої обгортки та дамо друге життя речам. До прикладу, вже кілька десятків ювелірних брендів виготовляють свої прикраси із вживаного золота.

Адже надмірне споживання продуктів – глобальна проблема, яка шкодить довкіллю. Часто ми купуємо речі, яких не потребуємо, а потім викидаємо на смітник разом з "неусвідомленим" пластиком, поліетиленом тощо. Адже кожен крок, яким маленьким він би не був, допомагає врятувати нашу планету.

На сайті ви знайдете великий асортимент ідей подарунків для найрідніших з користю для довкілля та вигодою для власного гаманця.