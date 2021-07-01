Мужчина решил вместе с товарищем полетать над водой на параплане. Они слишком низко опустились к морю, а из него выпрыгнула акула.
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Хищник схватил 37-летнего жителя Иордании за ногу и откусил ему пятку. К счастью, животному не удалось затащить отдыхающего под воду.
Пострадавшего сразу госпитализировали и прооперировали. В результате нападения у мужчины также были сломаны несколько костей, порваны сухожилия и мышцы.
В Красном море акула напала на мужчину: видео 18+