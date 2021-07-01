Чоловік вирішив разом з товаришем політати над водою. Вони надто низько опустилися до моря, а з нього вистрибнула акула.
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Акула відкусила п'ятку чоловіку
Хижак схопив 37-річного жителя Йордані за ногу та відкусив йому п'ятку. На щастя, тварині не вдалося затягнути відпочивальника під воду.
Постраждалого одразу госпіталізували та прооперували. Унаслідок нападу в чоловіка також були зламані кілька кісток, порвані сухожилля і м'язи.
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