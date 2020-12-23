Власть Албании решила ужесточить карантинные ограничения на праздничный период. В частности, в стране изменили время действия комендантского часа. Против этого высказались предприниматели, которые просят о помощи правительства.

Комендантский час продлится дольше

С 24 декабря до 4 января комендантский час будет действовать с 20:30 до 6:00. Об этом информирует издание Kohajone со ссылкой на министра здравоохранения страны Огерту Манастирлиу.

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Сейчас в стране установлено другое время комендантского часа – с 22:00 до 6:00.

Исключение сделают для тех людей, которые вынуждены выходить из дома из-за работы или по состоянию здоровья. Также в это время будут закрыты заведения общепита и клубы.

В Минздраве Албании просят граждан страны избегать несущественных поездок.

Мы очень хорошо понимаем, что в рождественскую и новогоднюю ночь хотим быть все вместе в атмосфере праздничной нормальности. Но это необычный год, и заканчивается он тоже необычно,

– сообщила Огерта Манастирлиу.

Обратите внимание! Представители ресторанного бизнеса уже обратились к правительству с просьбой предоставить пакет финансовой помощи. Предприниматели отмечают, что из-за карантинных ограничений им нанесен большой ущерб.

За нарушение комендантского часа застрелили мужчину

Отметим, что комендантский час ввели еще 11 ноября. Однако 9 декабря произошло чрезвычайное происшествие – нарушителя карантинных ограничений застрелили полицейские. 25-летний мужчина якобы не выполнил требование правоохранителей остановиться. Возмущенные действиями силовиков люди вышли на массовые акции протестов.