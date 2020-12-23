Жорстка комендантська година на свята: в Албанії посилюють карантин
Влада Албанії вирішила посилити карантинні обмеження на святковий період. Зокрема, в країні змінили час дії комендантської години. Проти цього висловились підприємці, які просять про допомогу уряду.
Комендантська година триватиме довше
З 24 грудня до 4 січня комендантська година діятиме з 20:30 до 6:00. Про це інформує видання Kohajone з посиланням на міністерку охорони здоров'я країни Огерту Манастирліу.
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Наразі в країні встановлений інший час комендантської години – з 22:00 до 6:00.
Виняток зроблять для тих людей, які змушені виходити з дому через роботу або за станом здоров'я. Також у цей час будуть зачинені заклади громадського харчування та клуби.
У МОЗ Албанії просять громадян країни уникати несуттєвих поїздок.
Ми дуже добре розуміємо, що в різдвяну і новорічну ніч хочемо бути все разом в атмосфері святкової нормальності. Але це незвичайний рік, і закінчується він теж незвично,
– повідомила Огерта Манастирліу.
За порушення комендантської години застрелили чоловіка
Зазначимо, що комендантську годину ввели ще 11 листопада. Проте 9 грудня сталась надзвичайна подія – порушника карантинного обмеження застрелили поліцейські. 25-річний чоловік начебто не виконав вимогу правоохоронців зупинитись. Обурені діями силовиків люди вийшли на масові акції протестів.
Яка ситуація з коронавірусом в Албанії?Станом на 23 грудня в країні виявили більше ніж 53 тисячі випадків інфікування, з них понад 1 100 – летальні. Одужали близько 29 тисяч хворих.
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