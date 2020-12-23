Влада Албанії вирішила посилити карантинні обмеження на святковий період. Зокрема, в країні змінили час дії комендантської години. Проти цього висловились підприємці, які просять про допомогу уряду.

Комендантська година триватиме довше

З 24 грудня до 4 січня комендантська година діятиме з 20:30 до 6:00. Про це інформує видання Kohajone з посиланням на міністерку охорони здоров'я країни Огерту Манастирліу.

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Наразі в країні встановлений інший час комендантської години – з 22:00 до 6:00.

Виняток зроблять для тих людей, які змушені виходити з дому через роботу або за станом здоров'я. Також у цей час будуть зачинені заклади громадського харчування та клуби.

У МОЗ Албанії просять громадян країни уникати несуттєвих поїздок.

Ми дуже добре розуміємо, що в різдвяну і новорічну ніч хочемо бути все разом в атмосфері святкової нормальності. Але це незвичайний рік, і закінчується він теж незвично,

– повідомила Огерта Манастирліу.

Зверніть увагу! Представники ресторанного бізнесу вже звернулись до уряду з проханням надати пакет фінансової допомоги. Підприємці зазначають, що через карантинні обмеження їм завдано великі збитки.

За порушення комендантської години застрелили чоловіка

Зазначимо, що комендантську годину ввели ще 11 листопада. Проте 9 грудня сталась надзвичайна подія – порушника карантинного обмеження застрелили поліцейські. 25-річний чоловік начебто не виконав вимогу правоохоронців зупинитись. Обурені діями силовиків люди вийшли на масові акції протестів.