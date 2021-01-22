Албания объявила сотрудника посольства России персоной нон-грата. Он нарушил карантин.

МИД призвал российского дипломата Алексея Кривошеева покинуть страну в течение 72 часов. Об этом сообщили на сайте Associated Press.

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В Албании выслали дипломата

В то же время министерство иностранных дел не дало детальной информации о совершенных нарушениях. Более полугода албанское правительство постоянно жаловалось на сотрудника.

Высокопоставленные представители министерства Албании даже связывались с послом России в Тиране. Они выражали обеспокоенность относительно постоянных нарушений работником дипломатической миссии мероприятий против эпидемии COVID-19.

Несмотря на обещания

Дипломат нарушал противоэпидемические мероприятия несмотря на то, что обещал не делать этого. В ведомстве заявили: "Албанское правительство желает укрепить дружеские отношения с Россией и жалеет, что доброжелательность обеих сторон была нарушена неоднократными отдельными действиями российского дипломатического персонала в Тиране, вследствие невыполнения мер, принятых албанскими властями для защиты населения в COVID-19".

Позиция России

В то же время в посольстве России в Албании:

все обвинения в адрес российского дипломата назвали необоснованными;

заявили, что раскрытие имени дипломата в пресс-релизе МИД грубо противоречит сложившейся международной дипломатической практике.

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