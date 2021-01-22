За нарушение карантина: Албания выслала российского дипломата
Албания объявила сотрудника посольства России персоной нон-грата. Он нарушил карантин.
МИД призвал российского дипломата Алексея Кривошеева покинуть страну в течение 72 часов. Об этом сообщили на сайте Associated Press.
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В Албании выслали дипломата
В то же время министерство иностранных дел не дало детальной информации о совершенных нарушениях. Более полугода албанское правительство постоянно жаловалось на сотрудника.
Высокопоставленные представители министерства Албании даже связывались с послом России в Тиране. Они выражали обеспокоенность относительно постоянных нарушений работником дипломатической миссии мероприятий против эпидемии COVID-19.
Несмотря на обещания
Дипломат нарушал противоэпидемические мероприятия несмотря на то, что обещал не делать этого. В ведомстве заявили: "Албанское правительство желает укрепить дружеские отношения с Россией и жалеет, что доброжелательность обеих сторон была нарушена неоднократными отдельными действиями российского дипломатического персонала в Тиране, вследствие невыполнения мер, принятых албанскими властями для защиты населения в COVID-19".
Позиция России
В то же время в посольстве России в Албании:
- все обвинения в адрес российского дипломата назвали необоснованными;
- заявили, что раскрытие имени дипломата в пресс-релизе МИД грубо противоречит сложившейся международной дипломатической практике.
Коронавирус в Албании: что известно
- По последним данным, в Албании подтвердили почти 70 тысяч случаев коронавируса, более тысячи человек умер.
- Страна установила ночной комендантский час, обязательное использование масок в помещениях и на открытом воздухе и ввела правила социального дистанцирования.
- Также 11 января в Албании началась вакцинация от COVID-19.
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