Албанії оголосила співробітника посольства Росії персоною нон-грата. Він порушив карантинні обмеження.

МЗС закликало російського дипломата Алексєя Кривошеєва залишити країну за 72 години. Про це повідомили на сайті Associated Press.

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Водночас міністерство закордонних справ не дало детальної інформації про вчинені порушення. Понад пів року албанський уряд постійно скаржився на співробітника.

Високопоставлені представники міністерства Албанії навіть зв'язувалися з послом Росії в Тирані. Вони висловлювали занепокоєння щодо постійних порушень працівником дипломатичної місії заходів проти епідемії COVID-19.

Попри обіцянки

Дипломат порушував протиепідеміологічні заходи попри те, що обіцяв не робити це. У відомстві заявили: "Албанський уряд бажає зміцнити дружні стосунки з РосієЮ та шкодує, що доброзичливість обох сторін була порушена неодноразовими окремими діями російського дипломатичного персоналу в Тирані, внаслідок невиконання заходів, вжитих албанською владою для захисту населення до COVID-19".

Позиція Росії

Водночас у посольстві Росії в Албанії:

всі звинувачення на адресу російського дипломата назвали необгрунтованими;

заявили, що розкриття імені дипломата в пресрелізі МЗС грубо суперечить усталеній міжнародній дипломатичній практиці.

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