За порушення карантину: Албанія вислала російського дипломата
Албанії оголосила співробітника посольства Росії персоною нон-грата. Він порушив карантинні обмеження.
МЗС закликало російського дипломата Алексєя Кривошеєва залишити країну за 72 години. Про це повідомили на сайті Associated Press.
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В Албанії вислали дипломата
Водночас міністерство закордонних справ не дало детальної інформації про вчинені порушення. Понад пів року албанський уряд постійно скаржився на співробітника.
Високопоставлені представники міністерства Албанії навіть зв'язувалися з послом Росії в Тирані. Вони висловлювали занепокоєння щодо постійних порушень працівником дипломатичної місії заходів проти епідемії COVID-19.
Попри обіцянки
Дипломат порушував протиепідеміологічні заходи попри те, що обіцяв не робити це. У відомстві заявили: "Албанський уряд бажає зміцнити дружні стосунки з РосієЮ та шкодує, що доброзичливість обох сторін була порушена неодноразовими окремими діями російського дипломатичного персоналу в Тирані, внаслідок невиконання заходів, вжитих албанською владою для захисту населення до COVID-19".
Позиція Росії
Водночас у посольстві Росії в Албанії:
- всі звинувачення на адресу російського дипломата назвали необгрунтованими;
- заявили, що розкриття імені дипломата в пресрелізі МЗС грубо суперечить усталеній міжнародній дипломатичній практиці.
Коронавірус в Албанії: що відомо
- За останнім даними, в Албанії підтвердили майже 70 тисяч випадків коронавірусу, понад тисяча осіб померла.
- Країна встановила нічну комендантську годину, обов'язкове використання масок у приміщеннях та на відкритому повітрі і ввела правила соціального дистанціювання.
- Також 11 січня в Албанії розпочалась вакцинація від COVID-19.
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