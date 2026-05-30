Писал мемуары об ИГИЛ и не чувствовал эту войну как свою: возле Лимана погиб доброволец из Италии

42-летний Алекс Пинески добровольно стал в ряды украинской армии. Он служил спецназовцем в составе разведки. Однако его жизнь оборвалась в Донецкой области.

Хотя официального подтверждения гибели итальянца пока нет, в социальных группах, посвященных иностранным бойцам, указывается, что он погиб 23 мая. Об этом информирует ANSA.

Что известно о Пинески и его гибели?

Итальянец не впервые участвует в войнах. Он сам рассказывал, что с 2014 до 2019 воевал в Сирии и Ираке и был инструктором для военных-курдов.

Вместе с тем, он работал "фрилансером в области частной безопасности в Италии и за рубежом", однако почувствовал, что, мол, хочет "большего" от своей жизни. Пинески якобы стремился пережить "боль" от того, что так и не смог постоянно носить военную форму.

Если бы сегодня кто-то спросил меня, почему ты решил воевать, я бы ответил: потому что увидел дело, ради которого стоит рисковать,

– говорил он.

Деятельность мужчины проверяла итальянская прокуратура, подозревая его в наемничестве. Однако его роль в конфликтах определяли как добровольческую, поэтому дело закрыли.



Алекс Пинески

Итальянец также основал учебный центр AP TAC, который занимается тактической подготовкой со стрелковым оружием, и написал мемуары "Пешмерга: Перед лицом смерти", где описал собственный боевой опыт и размышления о своем военном предназначении.

Однако сначала Пинески не проявлял особого интереса к войне в Украине: в 2024 году он отмечал, что не воспринимает этот конфликт как лично близкий для себя.

Однако несколько месяцев назад он подписал контракт и присоединился к войне. Полег он "вместе со своими собратьями из подразделения управления дронами в направлении Лимана" Донецкой области.

Алекс Пинески стал 11-м итальянцем, который отдал свою жизнь на фронте российско-украинской войны.

Что еще известно о павших в Украине иностранцах?

23-летний Эйртон Редферн из южного Девона в Англии погиб 9 мая в Донецкой области. В специализированное подразделение он присоединился еще в 2025 году. Ранее на Харьковщине погиб 27-летний чешский доброволец Йирка.

21 июля прошлого года в результате российского ракетного удара по тренировочному лагерю вблизи Кропивницкого погибли более десяти иностранных добровольцев. Атака стала одной из самых масштабных по количеству жертв среди иностранных добровольцев с начала войны.