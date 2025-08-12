Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Что известно об ударе по учебному лагерю возле Кропивницкого?

Военнослужащие, осведомлены об инциденте, сообщили изданию, что атака на учебный лагерь возле Кропивницкого стала одной из самых смертоносных против иностранных бойцов за все время войны, развязанной Россией против Украины.

Российская ракета попала в столовую учебного лагеря во время обеда,

– рассказали собеседники издания.

В момент удара в помещении находились, в частности, новобранцы из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран. По словам военных, чьи имена не разглашаются, атака по лагерю, расположенном недалеко от города Кропивницкий, произошла 21 июля. Трагедия случилась, когда рекруты как раз садились за столы, чтобы пообедать.

Американский доброволец из Флориды рассказал изданию, что взрыв был самым мощным, который он когда-либо слышал. По его словам, после удара возле столовой лежали тела погибших и тяжелораненых.

Он также отметил, что видел по меньшей мере 15 погибших и более 100 раненых военнослужащих.

В результате ракетного удара также загорелся склад боеприпасов, началась детонация. Пока те, кто выжил, оказывали помощь пострадавшим, в воздухе свистели осколки. По словам солдата, перед ударом сигнал воздушной тревоги не сработал. Он добавил, что в столовой не было аптечек.

Представитель Международного легиона военной разведки Украины, подразделения, который подвергся атаке, сообщил, что продолжается расследование.

Напомним, что в ночь на 12 августа Россия ударила по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. В результате вражеской атаки погиб один боец, еще 11 – получили ранения.