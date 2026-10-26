Почти год считался пропавшим без вести: в Донецкой области погиб защитник Александр Балюк

Как сообщила Лозовская городская территориальная община.

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Что известно об Александре Балюке

Александр Балюк родился 4 июля 1983 года в городе Лозовая. Учился в Лозовской общеобразовательной школе № 4, а впоследствии получил специальность тракториста-водителя в Панютинском ПТУ № 56.

После прохождения срочной службы в рядах пограничных войск мужчина вернулся в родной город. Работал на Лозовском кузнечно-механическом заводе, позже посвятил себя логистике на предприятии в Харькове.

В 2025 году Александр Балюк вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы отстоять мирное будущее для родной земли.

Солдат погиб 3 декабря 2025 года вблизи населенного пункта Дроновка Бахмутского района. Защитник служил стрелком-снайпером аэромобильного отделения аэромобильного взвода аэромобильной роты 1-го аэромобильного батальона воинской части А2120.

В невыразимой скорби по погибшему воину остались жена, сын, сестра и крестница.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная и светлая память!

Напомним, что на фронте погиб 24-летний Александр Копытюк. Он тоже более двух лет считался пропавшим без вести.