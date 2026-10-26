Вважався зниклим майже рік: на Донеччині загинув захисник Олександр Балюк

Як повідомила Лозівська міська територіальна громада.

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Що відомо про Олександра Балюка

Олександр Балюк народився 4 липня 1983 року в місті Лозова. Навчався у Лозівській загальноосвітній школі № 4, а згодом здобув спеціальність тракториста-водія у Панютинському ПТУ № 56.

Після проходження строкової служби в лавах прикордонних військ чоловік повернувся до рідного міста. Працював на Лозівському ковальсько-механічному заводі, пізніше присвятив себе логістиці на підприємстві у Харкові.

У 2025 році Олександр Балюк став до лав Збройних Сил України, аби вибороти мирне майбутнє для рідної землі.

Солдат поліг 3 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Дронівка Бахмутського району. Захисник служив стрільцем-снайпером аеромобільного відділення аеромобільного взводу аеромобільної роти 1-го аеромобільного батальйону військової частини А2120.

У невимовній скорботі за полеглим воїном залишилися дружина, син, сестра та хрещена.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким полеглого захисника України. Вічна та світла пам'ять!

Нагадаємо, що на фронті загинув 24-річний Олександр Копитюк. Він теж понад два роки вважався зниклим безвісти.