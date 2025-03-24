Его жизнь оборвалась 19 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Медицинский добровольческий добровольческий батальон "Госпитальеры".

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Что известно об Александре "Богуше" Олейнике

В "Госпитальерах" говорят, что Александр присоединился к команде в 2023 году. А также отмечают, что он был инструктором учебного центра "Соломенские котики".

В 2023 году Саша стал частью нашей команды, учил военных тактической медицины, ездил на ротации и эвакуировал раненых. Саша присоединился к войску, защищал свободу и независимость Украины, спасал жизни собратьев и учил этому других,

– рассказывают в добровольческом батальоне.

Там добавляют, что украинский защитник был мотивированным, честным и порядочным человеком. После подготовки батальона он присоединился к "Госпитальерам", а впоследствии и сам присоединился к Вооруженным Силам Украины.

С Александром "Богушем" Олейником попрощаются 25 марта в 13:00 в крематории на Байковом кладбище в Киеве.

Напомним, что ранее на фронте также погиб поэт и боевой медик Владимир Воликов. Мужчина служил в ВСУ на востоке Украины с первых дней полномасштабного вторжения.