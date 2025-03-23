Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на Чертковский РТЦК и городского голову Тернополя Сергея Надала.

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Погиб защитник Владимир Серкизевич

Второй отдел Чертковского ТЦК сообщил, что кровопролитная война с российскими оккупантами оборвала молодую жизнь нашего Героя.

Преданный Военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость 20 марта 2025 года в результате минометного обстрела вблизи населенного пункта Александровка Сумской области, погиб старший солдат Серкизевич Владимир Иванович,

– заявили в ТЦК.

Владимир Серкизевич стал к оружию с первых дней полномасштабной войны. Защитник 1995 года рождения, жил в селе Монастырок Бильче-Золотецкой общины.

В ТЦК выразили искренние чувства родным и близким Героя, который отдал жизнь защищая Украину.

Погиб защитник Владимир Серкизевич / Фото из фейсбука ТЦК

Тарас Януш навсегда в строю

На фронте погиб защитник из села Токи Тарас Януш. Об этом сообщила Скориковская объединенная территориальная община.

Герой родился 23 мая 1997 года. В октябре 2024 года стал на защиту Родины.

Предан военной присяге на верность Украине, мужественно, выполняя боевое задание на Сумщине, 20.03.2025 погиб в бою за свободу и независимость родной Земли,

– отметили в Скориковской общине.

Также выразили искренние соболезнования родителям, всем родным и близким Героя. О дате и времени прибытия скорбного кортежа и чин захоронения Тараса Януша сообщат дополнительно.

Защитник Тарас Януш погиб / Коллаж из фейсбука общины

Виталий Шаварин на щите

22 марта городской голова Тернополя сообщил о трагической гибель военного Виталия Шаварина.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Виталия в это трудное время. Пусть Господь дает силы пережить это горе,

– написал Сергей Надал.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинских защитников Владимира Серкизевича, Виталия Шаварина и Тараса Януша. Вечная память и слава Героям!