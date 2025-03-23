Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Чортківський РТЦК і міського голову Тернополя Сергія Надала.
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Загинув захисник Володимир Серкізевич
Другий відділ Чортківського ТЦК повідомив, що кровопролитна війна з російськими окупантами обірвала молоде життя нашого Героя.
Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 20 березня 2025 року внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Олександрівка Сумської області, загинув старший солдат Серкізевич Володимир Іванович,
– заявили в ТЦК.
Володимир Серкізевич став до зброї з перших днів повномасштабної війни. Захисник 1995 року народження, жив у селі Монастирок Більче-Золотецької громади.
У ТЦК висловили щирі почуття рідним і близьким Героя, який віддав життя захищаючи Україну.
Загинув захисник Володимир Серкізевич / Фото з фейсбуку ТЦК
Тарас Януш назавжди в строю
На фронті загинув захисник із села Токи Тарас Януш. Про це повідомила Скориківська об'єднана територіальна громада.
Герой народився 23 травня 1997 року. У жовтні 2024 року став на захист Батьківщини.
Відданий військовій присязі на вірність України, мужньо, виконуючи бойове завдання на Сумщині, 20.03.2025 загинув у бою за свободу і незалежність рідної Землі,
– зазначили у Скориківській громаді.
Також висловили найщиріші співчуття батькам, усім рідним і близьким Героя. Про дату і час прибуття скорботного кортежу та чин поховання Тараса Януша повідомлять додатково.
Захисник Тарас Януш загинув / Колаж з фейсбуку громади
Віталій Шаварин на щиті
22 березня міський голова Тернополя повідомив про трагічну загибель військового Віталія Шаварина.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Віталія у цей важкий час. Нехай Господь дає сили пережити це горе,
– написав Сергій Надал.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українських захисників Володимира Серкізевича, Віталія Шаварина й Тараса Януша. Вічна пам'ять і слава Героям!