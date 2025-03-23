Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Чортківський РТЦК і міського голову Тернополя Сергія Надала.

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Загинув захисник Володимир Серкізевич

Другий відділ Чортківського ТЦК повідомив, що кровопролитна війна з російськими окупантами обірвала молоде життя нашого Героя.

Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 20 березня 2025 року внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Олександрівка Сумської області, загинув старший солдат Серкізевич Володимир Іванович,

– заявили в ТЦК.

Володимир Серкізевич став до зброї з перших днів повномасштабної війни. Захисник 1995 року народження, жив у селі Монастирок Більче-Золотецької громади.

У ТЦК висловили щирі почуття рідним і близьким Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Загинув захисник Володимир Серкізевич / Фото з фейсбуку ТЦК

Тарас Януш назавжди в строю

На фронті загинув захисник із села Токи Тарас Януш. Про це повідомила Скориківська об'єднана територіальна громада.

Герой народився 23 травня 1997 року. У жовтні 2024 року став на захист Батьківщини.

Відданий військовій присязі на вірність України, мужньо, виконуючи бойове завдання на Сумщині, 20.03.2025 загинув у бою за свободу і незалежність рідної Землі,

– зазначили у Скориківській громаді.

Також висловили найщиріші співчуття батькам, усім рідним і близьким Героя. Про дату і час прибуття скорботного кортежу та чин поховання Тараса Януша повідомлять додатково.

Захисник Тарас Януш загинув / Колаж з фейсбуку громади

Віталій Шаварин на щиті

22 березня міський голова Тернополя повідомив про трагічну загибель військового Віталія Шаварина.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Віталія у цей важкий час. Нехай Господь дає сили пережити це горе,

– написав Сергій Надал.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українських захисників Володимира Серкізевича, Віталія Шаварина й Тараса Януша. Вічна пам'ять і слава Героям!