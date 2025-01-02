Сумну звістку повідомили в Почаївській міській раді, пише 24 Канал.
Дивіться також Рік вважався зниклим безвісти: на Львівщині прощатимуться з Героєм Миколою Костирком
Василь Болдак загинув на війні
Захисник Василь Болдак народився в 1966 році в селі Лосятин, що на Тернопільщині.
"Виконуючи свій військовий обов’язок загинув мужній солдат Болдак Василь Лук’янович, 1966 р.н. уродженець с. Лосятин", – ідеться в повідомленні.
Вказується, що 28 грудня 2024 року захисник зазнав поранення несумісне із життям, внаслідок мінометного обстрілу на території Запорізької області. В Почаївській міській раді повідомляли, що тіло загиблого буде доставлено та поховано 31.12.2024 року на території Дніпропетровської області в с. Великомихайлівка.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!