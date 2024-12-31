На Львівщині 31 грудня відбудеться прощання із захисником Миколою Костирком. Воїн вважався зниклим безвісти майже рік, передає 24 Канал із посиланням на Дрогобицьку міську раду.

Дивіться також На різдвяні свята за Україну поліг 30-річний Герой з Тернопільщини Василь Ющишин

Що відомо про полеглого бійця

49-річний Микола Костирко проживав у Дрогобичі. Чоловік працював контролером першого класу СО «Загін охорони» у ПрАТ Львівобленерго.

Микола був мобілізований до лав Збройних сил України 29 листопада 2023 року, пройшов підготовку у Василькові на Київщині. Пізніше виконував бойові завдання у складі 95-ої бригади на передових позиціях фронту.

З 3 лютого воїн вважався зниклим безвісти. Згодом від побратимів вдалось отримати інформацію про те, що Микола загинув під час виконання бойового завдання 2 лютого.

Лише тепер вдалось повернути тіло та провести процедуру ідентифікації.

У полеглого бійця залишились мама, дружина, двоє синів, які перебувають за кордоном, рідний брат, теща.

Зверніть увагу! Прибуття траурного конвою з тілом захисника відбудеться 31 грудня. Зустріч на перехресті Героїв відбудеться об 11:30. З перехрестя домовину з тілом воїна повезуть в церкву Успіння пресвятої Богородиці, що на вулиці Володимира Великого, де проведуть парастас та чин похорону. Поховають воїна на кладовищі по вулиці Пилипа Орлика.

До слова, нещодавно стало відомо про загибель воїна з Житомира Олександра Мосійчука.