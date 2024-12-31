На Львовщине 31 декабря состоится прощание с защитником Николаем Костырко. Воин считался пропавшим без вести почти год, передает 24 Канал со ссылкой на Дрогобычский городской совет.

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Что известно о павшем бойце

49-летний Николай Костырко проживал в Дрогобыче. Мужчина работал контролером первого класса СО "Отряд охраны" в ЧАО "Львовоблэнерго".

Николай был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины 29 ноября 2023, прошел подготовку в Василькове Киевской области. Позже выполнял боевые задачи в составе 95-й бригады на передовых позициях фронта.

С 3 февраля воин считался пропавшим без вести. Впоследствии от собратьев удалось получить информацию о том, что Николай погиб во время выполнения боевого задания 2 февраля.

Только теперь удалось вернуть тело и провести процедуру идентификации.

У павшего бойца остались мама, жена, двое сыновей, которые находятся за рубежом, родной брат, теща.

Обратите внимание! Прибытие траурного конвоя с телом защитника состоится 31 декабря. Встреча на перекрестке Героев состоится в 11:30. С перекрестка гроб с телом воина повезут в церковь Успения пресвятой Богородицы, что на улице Владимира Великого, где проведут парастас и чин похорон. Похоронят воина на кладбище по улице Пилипа Орлика.

К слову, недавно стало известно о гибели воина из Житомира Александра Мосийчука.