21 грудня під час виконання бойового завдання за Батьківщину пав 30-річний Олександр Мосійчук, передає 24 Канал з посиланням на Житомирську міську раду.

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Що відомо про полеглого захисника

Олександр народився у багатодітній родині. Освоївши професію фрезерувальника у професійно-технічному училищі, чоловік працював на різних підприємствах рідного міста, демонструючи майстерність і відповідальність.

Зазначається, що Олександр був вправним майстром. Його вміння ремонтувати будь-які електричні прилади здобули повагу у людей.

Захоплювався природою. Займався спортом. Його доброта, життєрадісність і хоробрість надихали всіх, хто його знав. Мріяв про власний будинок і про створення сім'ї,

– розповіли у Житомирській міській раді.

У жовтні 2024 року чоловік став на захист України.

До слова, нещодавно надійшла трагічна звістка про загибель 30-річного Василя Ющишина з Тернопільщини.