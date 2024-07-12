Известно, что боец был родом из Кременчугской общины на Полтавщине. Мужчине было 56 лет.

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На фронте погиб Александр Бортник

Александр Бортник родился в селе Свободная Терешковка Кременчугского района. Учился в местном училище, получил профессию плотника-станочника.

В 1986-1988-х годах он прошел войну в Афганистане. В течение 1997-2003-х годов занимал должность председателя Кременчугского Союза ветеранов войны в Афганистане, а в 2010 баллотировался в мэры города.

Защитник был активным участником Евромайдана, о чем сообщила на своей странице в фейсбуке пользовательница Наталья Дигдалович.

"Вместе с нами он защищал достоинство украинцев на баррикадах Майдана кровавого 20 февраля, вместе с нами встретил врага на восточной границе в 2014-м и погиб защищая запорожскую землю", – отметила она.

Как рассказал "Суспільному" представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, жизнь бойца оборвалась 3 июля. Он получил минно-взрывную травму в бою против врага в Донецкой области. У Героя остались мать, жена и четверо детей – двое сыновей и две дочери.

В Департаменте сообщили, что в 11:00 12 июля прощание с Александром Бортником состоится в кременчугском городском Дворце культуры, в 12:00 – в Свято-Николаевском соборе. В 13:00 состоится захоронение на Свиштовском кладбище.

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