На защиту государства с первых дней полномасштабного вторжения. Жена погибшего Юрия сейчас тоже служит в ВСУ. О потере сообщили в Черниговской ОВА.

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Что известно о погибшем герое

Дмитренко Юрий Григорьевич родился в селе Ладан, а проживал в Чернигове. Окончил школу №2, учился резьбе по древесине.

Мужчина имел столярную мастерскую, развивал собственный бизнес: изготавливал окна и двери, делал ручную резьбу рам для подоконников, картин, и тому подобное.

"В первый же день полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 черниговец стал в ряды Сил обороны. Сначала защищал родной город потом отражал атаки врага на других направлениях фронта", – говорится в сообщении.

Юрий был командиром минометного расчета минометной батареи 167 батальона 119 отдельной бригады ТрО, имел военные награды и награды.

Без отца остались 4 детей

Погиб сержант Юрий Дмитренко 8 июля 2024 года во время артиллерийского обстрела вблизи села Победа Покровского района Донецкой области.

"Юрий отец четырех детей, мой сват, погиб от рук оккупантов! Покойся с миром, пусть Господь тебя примет к себе, потому что ты защищал свою семью, и свою страну!" – написала в фейсбуке родственница защитника.

Жена погибшего воина Юлия Дмитренко, которая работала директором Черниговского областного центра ветеранов, тоже мобилизована в ВСУ.