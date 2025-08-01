Александр Цивинский рассказал 24 Каналу, что не знает, имеет ли его отец, с которым он не общается примерно 10 лет, российское гражданство. По его словам, официальные органы до сих пор не предоставили ни подтверждения, ни опровержения этой информации.

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Есть ли официальный ответ?

Победитель конкурса на должность директора БЭБ отметил, что прошел все этапы проверки. Была проведена спецпроверка СБУ. Эти материалы были предоставлены комиссии. Уже в конце конкурса поступило письмо о том, что есть риски безопасности по определенным кандидатам. В частности, по Цивинскому. Говорилось о том, что возможно, его отец является гражданином России.

В то же время ответа на мои неоднократные запросы, как в СБУ, так в Кабмин, подтвержденной информации, действительно ли он является гражданином России, я так и не получил. То есть есть какие-то сведения, которые мне известны из телеграмм-каналов, 20-30-летней давности. Мне для себя действительно было бы интересно знать. Потому что мне необходимо заполнять разнообразные официальные документы. Эта информация имеет значение,

– подчеркнул он.

Несмотря на то, что есть много информации в интернете, официального ответа нет. Наоборот, в соответствии с ответом, которая предоставлена СБУ, указано, что они не могут предоставить этих сведений. Поэтому пока нет ни подтверждения, ни опровержения.

У отца гражданство Украины?

Александр Цивинский подчеркнул, что у него нет других родственников, которые могут иметь российское гражданство. С отцом он не общается на протяжении многих лет, примерно 10, поэтому не владеет информацией. Однако последние 30 лет его отец живет в Украине.

Каких-либо подтвержденных сведений относительно его гражданства у меня нет. Я знаю точно, что он гражданин Украины, поскольку он получал и пособия, и совершал разнообразные юридические действия. Но паспорта я не видел. Это мое глубокое убеждение из-за того, что он совершает действия, которые способны совершать только граждане Украины,

– предположил он.

О наличии другого гражданства своего отца победитель конкурса на должность директора БЭБ сейчас пытается получить ответ. Однако официальные органы на данный момент молчат.

По его словам, лучше, когда процедуры происходят прозрачно и публично. Если есть претензии, замечания или такой факт, о нем надо сообщить или письменно, или предоставить возможность ознакомиться или публично опубликовать.

На данный момент нет никаких проблем публиковать фамилии людей открыто, которых подозревают в совершении какого-то правонарушения, показывать их лица или совершать какие-то другие действия. В то же время эта история вообще для меня достаточно специфическая. Потому что я отвечаю за свои действия, за то, что я делаю, как я поступаю. Я считаю, что я поступал всегда достойно и правильно,

– сказал Цивинский.

Он добавил, что в то же время факт наличия гражданства России у его отца, с которым он длительное время не общается, действительно надо проверять. Однако если к нему есть претензия, то он имеет право знать, точно ли это правда.