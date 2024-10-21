На момент смерти Герою было всего 45 лет. Об этом сообщили в Беляевском городском совете на своей странице в фейсбуке.

К теме "Мечтала о счастливом будущем для сына": на войне погибла доброволец Наталья Бойко

Что известно о гибели Александра Довженко

В Беляевском горсовете с глубокой печалью и скорбью в сердце рассказали, что Довженко Александр Владимирович погиб в бою за Украину ее свободу и независимость, мужественно выполняя свой воинский долг. Мужчина родился в 1979 году, поэтому на момент гибели ему было 45 лет.

Горько и больно осознавать, что лучшие сыновья Украины идут в небесное войско. Такой высокой и страшной является цена нашей свободы,

– говорится в сообщении.

В горсовете также отметили, что Александр остался навсегда верным военной присяге, ведь, участвуя в обороне нашей Родины, защищая каждого из нас, он отдал самое ценное – свою жизнь.



Александр Довженко из Одесской области погиб на фронте / Фото из фейсбука Беляевского городского совета

"В скорби низко склоняем головы перед светлой памятью героя и выражаем соболезнования, родным и близким защитника Украины Александра Довженко", – отметили в Беляевском городском совете.

Там также отметили, что похоронят Александра Довженко 18 октября на Аллее Славы в родной Беляевке. Прощание с воином состоится в 12:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы, что в парке на улице Героев громады (бывшая Гагарина). В этот день в Беляевской городской территориальной общине объявлен День траура.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Довженко из-за его гибели на фронте.