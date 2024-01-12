Одесская область стала первым регионом в Украине, где появились супер-технологические кровати для лечения пациентов с ожоговой травмой.

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С начала полномасштабного вторжения в Одессе из-за обстрелов российских террористов количество случаев ожоговых травм за последние два года возросло почти в два с половиной раза. Ожоговое отделение Одесской городской клинической больницы №10 спасло и продолжает спасать сотни жизней как одесситов, так и пациентов из области.

Александр Харлов отметил, что переданное оборудование позволяет улучшить качество оказания медицинской помощи при ожоговой травме и комфортности пребывания, снизить количество осложнений, инфицирование ран и возникновения пролежней. Речь идет о койках для лечения пациентов с ожоговой травмой с флюидизированным воздухом PEARLS. Это событие стало возможным благодаря содействию председателя Одесской ОВА Олега Кипера.

Многие люди сейчас получают ожоги в результате российских обстрелов. Это не только военные, но и гражданские люди, дети. Не забываем и о факторе обычных бытовых пожаров. Нам важно не только сохранить каждую жизнь, но и обеспечить максимально безболезненное и быстрое выздоровление наших людей и облегчить работу врачам. Эти кровати и другое оборудование очень необходимы,

– добавил Александр Харлов.

Главный врач Одесской городской клинической больницы №10 Денис Себов рассказал, что усиление ресурса комбустиологической службы заведения очень важно и актуально. И выразил искреннюю благодарность от всего коллектива больницы руководителю Одесской ОВА Олегу Киперу и благотворителям за содействие получению новейшего современного оборудования – коек с флюидизированным воздухом.

"Эти кровати позволят максимально избежать осложнения ожоговых поверхностей и пролежней, а предоставленные реанимационные тележки и каталки позволят заведению организовать экстренную медицинскую помощь на территории всего заведения и обеспечить качество медицинской помощи надлежащего уровня в соответствии с существующими международными медико-технологическими стандартами", – добавил Себов.

Одесская городская клиническая больница №10 получила уникальное оборудование/ Смотрите фото:

Уникальное оборудование, полученное Одесской городской клинической больницей №10, уже не первый важный шаг к улучшению уровня обслуживания в больницах Одесщины командой Одесской ОВА. Так, в декабре 2023 года заместитель председателя Одесской областной военной администрации Александр Александрович Харлов вместе с заместителем директора Департамента здравоохранения ОВА Оксаной Рокунец-Сорочан открыли новую кислородную станцию на территории Овидиопольской больницы, Овидиопольского поселкового совета.

Александр Харлов отметил, что благодаря полученному оборудованию пациенты больны ководом, пневмонией и другими заболеваниями, поражающими дыхательные пути, смогут получить скорую и высококачественную медицинскую помощь.