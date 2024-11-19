Об этом рассказал 24 Канал со ссылкой на ASTRA. Депутат Госдумы Александр Ильтяков отметил, что те, кто не хочет рожать детей и живет "для себя", якобы получат расплату – "поживут в гробу".

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Война в Украине из-за абортов

Ильтяков назвал искусственное прерывание беременности одной из причин войны в Украине.

Война происходит из-за того, что мы нарушаем Божьи законы, когда искусственно прерываем беременность,

– сказал он.

В своих высказываниях российский депутат пошел дальше, назвав женщин, которые делают аборты, "чучелами" и обвинил их в том, что они могли убить "великого ученого, как Ломоносов или Менделеев".

Ранее этот же депутат предлагал ввести пропаганду против абортов с детского сада.

К слову, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "специальная военная операция" затянулась из-за противостояния России не только с Украиной, но и с НАТО.

