Министр по стратегическим отраслям промышленности Камышин сообщил, что возможности отечественного ОПК существенно возрастает. Об этом свидетельствуют конкретные цифры.

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Что касается возможностей отечественного ОПК, то мы значительно растем. А если говорить, например, о снарядах, то сейчас мы производим их в разы больше, чем за весь прошлый год. Но это в любом случае достаточно далеко от того, сколько нам нужно,

– говорится в сообщении.

В то же время, Украина не сможет отказаться от помощи Запада. Сейчас идет величайшая война для поколений. И снарядов используют очень многое.

Какая ситуация с производством дронов в Украине

Также Камышин прокомментировал, какая ситуация в Украине с производством дронов Он заверил, что Украина уже производит их тысячами единиц. До конца года Украина надеется выйти на поражающую статистику. Речь идет о десятках тысяч в месяц. В общем, Камышин подчеркнул, что он доволен результатом. Потому что здесь ситуация даже лучше, чем в сфере боеприпасов и боевого оружия.