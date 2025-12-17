Партию "Слуга народа" снова возглавил Александр Корниенко: что известно о политике

Александр Корниенко 17 декабря стал новым председателем партии "Слуга народа", заменив Елену Шуляк. Он уже уже возглавлял партию с 2019 года.

Все, что известно о главе партии "Слуга народа" Александре Корниенко – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа": детали от президента и СМИ

Что известно о новом главе "Слуги народа"?

Александр Корниенко родился в Киеве 12 мая 1984 года. Первое высшее образование мужчина получил в КПИ, где учился на специальности химические технологии. В 2007 году получил диплом магистра химической технологии и инженерии.

Также Корниенко учился в Германии. В Висбаденской академии психотерапии и впоследствии в Украинском институте позитивной психотерапии Корниенко получил квалификацию базового консультанта по позитивной психотерапии. С 2015 по 2019 годы он также учился в проекте неформального образования Экзистенциальный коучинг.

Со студенческих лет Корниенко занимался активной деятельностью в сфере журналистики и культуры, в частности:

В 2001 –2003 годах подрабатывает журналистом в журнале "Молоко", а также – на сайте music.com.ua.

В 2003 – 2004 годах – Корниенко – журналист, редактор Всеукраинской молодежной газеты "Молодая гвардия".

В 2004 – 2006 годах - он основывает и издает студенческую газету "Студентка".

Политическая деятельность Корниенко

В 2004 – 2005 годах Корниенко был активным участником студенческого протестного движения во время Оранжевой революции. Всего с 2000-х он причастен к теме политики, однако сам не баллотировался ни в парламент, ни в местные советы.

С 2006 года занимался политическим консультированием во время избирательных кампаний, а на местных выборах 2015 года руководил кампанией кандидата от партии "Объединение "Самопомощь" на должность городского головы Николаева Александра Сенкевича.

С ноября 2018 года он присоединился к команде действующего Президента Украины Владимира Зеленского. Координировал волонтерский проект наблюдателей и организовывал работу по наполнению избирательных комиссий. Возглавлял предвыборный штаб партии "Слуга народа".

В апреле 2019 года Корниенко принял решение идти в политику вместе с Владимиром Зеленским и ЗеКомандой, а с мая 2019 года он занял должность руководителя предвыборного штаба партии "Слуга народа".

Корниенко уже был главой партии "Слуга народа" / Фото пресс-службы партии

В 2021 году председателем партии была избрана Елена Шуляк, заменив Александра Корниенко, который стал первым заместителем председателя Верховной Рады. Она является народным депутатом 9-го созыва и возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

Личная жизнь Александра Корниенко

Известно, что с 2017 года Александр Корниенко женат на девушке, по имени Ольга. Она родом из Черкасс, училась в Черкасском национальном университете имени Богдана Хмельницкого. Работает в семейном психологическом лагере "Каникулы души". Она координирует участие семей в лагере, ведет мастерские и программы для родителей и детей.

Александр Корниенко с женой и дочерью / Фото из соцсетей

В 2018 году у супругов Корниенко родилась дочь Кира. Сейчас они воспитывают трех девочек: Киру, Владиславу и Нику. На своей странице в Facebook депутат в мае 2025 года опубликовал семейные кадры, показав жену и дочерей.

Что также известно о главе партии "Слуга народа"?

Кроме того, в 2005 – 2008 и 2011 – 2013 годах Корниенко был концертным директором и менеджером украинской рок-группы "Крихітка" (ранее – "Крихітка Цахес").

Корниенко вместе с товарищем поет в дуэте "Два Саши"

Также депутат поет в музыкальном дуэте "Два Саши". В одном из интервью Корниенко признался у музыкального проекта есть украино-, русско- и англоязычные песни.

Корниенко можно назвать и политтехнологом, бизнес-тренером, мотивационным спикером, консультантом по развитию. В частности, он имеет десятилетний стаж в проведении социальных тренингов., в частности, он провел более 100 учебных мероприятий для молодежи и студентов.

Корниенко снова возглавил "Слугу народа"