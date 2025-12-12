Ожидается, что съезд определит руководителя партии на следующий срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал.

Что известно о съезде партии?

Действующая председатель партии Елена Шуляк занимала должность два срока, ее полномочия завершаются 14 декабря. Съезд проводится именно в связи с окончанием ее каденции.

Шуляк была избрана председателем партии 15 ноября 2021 года во время очередного съезда "Слуги народа", заменив Александра Корниенко, который стал первым заместителем председателя Верховной Рады. Она является народным депутатом 9-го созыва и возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

Обратите внимание! По данным движения "Честно", Шуляк попала в избирательный список партии по неформальной квоте экс-премьер-министра Алексея Гончарука, который руководил "Офисом эффективного регулирования".

В первый год работы Верховной Рады 9-го созыва она вошла в число депутатов с наибольшим количеством принятых законопроектов.

