Очікується, що з'їзд визначить керівника партії на наступний термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, передає 24 Канал.

Дивіться також У "Слузі народу" відреагували на звільнення Єрмака

Що відомо про з'їзд партії?

Чинна голова партії Олена Шуляк обіймала посаду два терміни, її повноваження завершуються 14 грудня. З’їзд проводиться саме у зв'язку із закінченням її каденції.

Шуляк була обрана головою партії 15 листопада 2021 року під час чергового з’їзду "Слуги народу", замінивши Олександра Корнієнка, який став першим заступником голови Верховної Ради. Вона є народною депутаткою 9-го скликання та очолює Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування.

Зверніть увагу! За даними руху "Чесно", Шуляк потрапила до виборчого списку партії за неформальною квотою експрем'єр-міністра Олексія Гончарука, який керував "Офісом ефективного регулювання".

У перший рік роботи Верховної Ради 9-го скликання вона увійшла до числа депутатів із найбільшою кількістю ухвалених законопроєктів.

Політична ситуація в Україні: останні новини