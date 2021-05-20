На этой позиции Александр Кубраков заменил министра-долгожителя Владислава Криклия, которого во вторник, 18 мая, уволила Верховная Рада, официально – по собственному желанию. В четверг, 20 мая, народные депутаты еще до обеда отдали за кандидатуру Кубракова 284 голоса и наделили его всеми полномочиями.

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Биография Александра Кубракова

Александр Кубраков родился 20 августа 1982 года в Першотравенске Днепропетровской области. Высшее образование уроженец западной части Донбасса получил в Киеве – он закончил КНЭУ и получил специальность маркетолог. Также Кубраков учился на стипендиальной программе в Гарварде.



Селфи с Президентом / Фото с фейсбука Александра Кубракова

Урбанист

Довольно быстро молодой маркетолог зарекомендовал себя как специалист и сторонник новых методов работы. Кубраков был одним из первых профессиональных урбанистов в Киеве и быстро стал важным членом команды мэра столицы Виталия Кличко.

Кубраков отвечал за разработку транспортной стратегии столицы и был советником мэра в IT-сфере. Также молодой специалист был куратором различных урбанистических проектов в Киеве.



Александр Кубраков, Алексей Гончарук и Юрий Голик / Фото с фейсбука Юрия Голика

Кубраков вошел в состав Офиса эффективного регулирования (BRDO) – грантовой организации, которая занималась разработкой и методологией реформ. Довольно быстро он стал одним из ведущих специалистов BRDO. В 2019 году у него появилась возможность реализовать свои проекты и замыслы как практику.

"Слуга народа"

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского новая команда начала срочный поиск новых лиц для формирования собственной политсилы. Партия получила название "Слуга народа" и Александр Кубраков вошел в списки политсилы на выборах в Верховную Раду под номером 30. Так довольно неожиданно Кубраков стал народным депутатом, но долго в парламенте он не заседал.

Уже через несколько месяцев коллега по BRDO новый премьер Алексей Гончарук предложил Кубракову возглавить Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор"), чтобы реализовать мечту Президента Зеленского о хороших дорогах, которых в Украине не было никогда.

Глава "Укравтодора"

Кубраков возглавил "Укравтодор" 19 ноября 2019 года и взялся за работу с большим энтузиазмом. Дороги были приоритетом как для Президента, так и для правительства, а потому проблем с финансированием не было.

Результат не заставил себя долго ждать. Уже вскоре все граждане Украины могли убедиться, что на автодорогах вместо ям в стране стало появляться качественное покрытие.

Пандемия коронавируса этому процессу не помешала, а, возможно, даже помогла. Дело в том, что деньги, полученные от "Газпрома" после победы в Стокгольмском арбитраже, были направлены в так называемый "ковидный фонд", а оттуда пошли собственно на строительство автодорог.

На самом деле "Нафтогаз" перечислил 27 – 28 миллиардов в бюджет Украины, их поместили в фонд, откуда нам суммарно выдали 35 миллиардов. Я думаю, это наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд,

– Александр Кубраков объясняет изданию "Бабель" ситуацию с финансированием.

После заявления Кубракова об истинных источниках финансирования программы строительства и восстановления дорог возник скандал и возникла моральная дилемма: что важнее – новые дороги или закупка медицинского оборудования.



Мост в Запорожье / Фото пресс-службы "Укравтодора"

Впрочем, основная порция критики досталась Президенту, в то время как Кубраков занимался своим делом. И делал это достаточно эффективно. В 2020 году в Украине было отремонтировано 4000 км автодорог, построены новые мосты, приведены в порядок долгострои и тому подобное.



Фото с пресс-службы "Укравтодора"

После того, как предыдущий президент пафосно открывал 7 километров автотрассы и активно пиарился на этом, а профильный министр бредил Hyperloop вместо того, чтобы ремонтировать дороги, 4000 км в год – это действительно прорыв.

Фаворит Банковой

С лета 2020 года Кубраков и его советник Юрий Голик начали тесно сотрудничать с заместителем Офиса Президента Кириллом Тимошенко, который после неудачи на фронте коммуникации со СМИ занялся понятным ему делом. Тимошенко выступал как лоббист проектов, Кубраков – как ответственный за реализацию.

При этом профильный министр, ответственный за транспорт и инфраструктуру Владислав Криклий все чаще оставался в тени. Его даже перестали приглашать на открытие новых участков дорог и мостов. После этого появились слухи об отставке Криклия. Тот до последнего держался за должность – отразил атаку так называемой "группы Ахметова", но противодействовать давлению Банковой уже не мог.



Кубраков и Тимошенко – ответственные за "Большую Стройку" / Фото с пресс-службы "Укравтодора"

Весной 2021 года все проекты, которыми занимался Криклий, либо потерпели фиаско, либо были поставлены на паузу, все ресурсы были брошены на имиджевый для руководства государства проект "Большая стройка". И им занимался Кубраков.

Кандидат в министры

Глава "Укравтодора" при полной поддержке Офиса Президента действительно развил бурную деятельность. Он рассказал о действительно масштабных проектах, которые должны изменить Украину.

23 февраля 2021 года на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Инфраструктура" Кубраков рассказал об амбициозном плане создания новой киевской окружной дороги, о строительстве трассы М-30 (Стрый – Изварино), которая должна соединить восток и запад страны и получила название "Дорога Единства ", а также о трассе "Киев – Кишинев", которая позволит добраться до столицы Молдовы за несколько часов.



Александр Кубраков и Президент Зеленский / фото – пресс-служба "Укравтодора"

В следующем месяце Кубраков заявил, что "Укравтодор" готов заняться легендарными киевскими долгостроями – Дарницким и Подольско-Воскресенским мостами, чем очень разозлил своего бывшего шефа – мэра Кличко, который испугался потерять монополию на "улучшение столичной инфраструктуры".

Впрочем, реализовывать все эти амбициозные планы Александру Кубракову придется несколько в ином качестве – министра транспорта и инфраструктуры. Таким образом, к вопросу дорог добавятся и все остальные – железная дорога, аэропорты, вокзалы и тому подобное. Возможно, когда-нибудь дойдет очередь и до Hyperloop.

Личная жизнь

Александр Кубраков женат. Вместе с женой Ириной чиновник воспитывает двух сыновей – Александра и Марка.

Ирина Кубракова сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Детали личной жизни министр не афиширует, а все свои фото и сообщения в соцсетях посвящает работе.

Декларация и состояние

Александр Кубраков задекларировал 2,202 миллиона гривен доходов в 2020 году.

На посту главы "Укравтодора" он получил 609,1 тысячи гривен зарплаты. Еще 140 тысяч гривен Кубраков получил от отчуждения движимого имущества. Также Кубраков получил 614,5 тысячи гривен дивидендов от ООО "Город для людей контактный центр Киев", 279,3 тысячи гривен – от ООО "Город для людей расчетный центр", 335,2 тысячи гривен от ООО "Город для людей контактный центр" и 223,5 тысячи гривен от ООО "ГДБ Центр биллинговой поддержки".

Ирина Кубракова в 2020 году получила 10 320 гривен выплат на ребенка.

Чиновник имеет 116 860 гривен на счету в банке, а также наличными 590 тысяч гривен, 270 тысяч долларов США и 70 тысяч евро.

В ноябре 2020 года Кубраков потратил 111,1 тысячи гривен на оплату образовательных услуг.

В собственности министра находится квартира в Киеве площадью 55,6 квадратных метра, также он имеет право пользования квартирой в столице площадью 76 квадратных метров.

Александр Кубраков указал в декларации автомобили BMW X4 2017 года выпуска и Mazda 6 2013 года выпуска.