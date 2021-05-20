На цій позиції Олександр Кубраков замінив міністра-довгожителя Владислава Криклія, якого у вівторок, 18 травня, звільнила Верховна Рада, офіційно – за власним бажанням. У четвер, 20 травня, народні депутати ще до обіду віддали за кандидатуру Кубракова 284 голоси та наділили його усіма повноваженнями.

До теми Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури

Біографія Олександра Кубракова

Олександр Кубраков народився 20 серпня 1982 року у Першотравенську на Дніпропетровщині. Вищу освіту уродженець західної частини Донбасу здобував у Києві – він закінчив КНЕУ та отримав спеціальність маркетолог. Також Кубраков навчався на стипендіальній програмі у Гарварді.

Селфі з Президентом / Фото з фейсбуку Олександра Кубракова

Урбаніст

Доволі швидко молодий маркетолог зарекомендував себе як фахівець та прихильник нових методів роботи. Кубраков був одним з перших фахових урбаністів у Києві та швидко став важливим членом команди мера столиці Віталія Кличка.

Кубраков відповідав за розробку транспортної стратегії столиці та був радником мера в IT-сфері. Також молодий професіонал був куратором різних урбаністичних проєктів у Києві.

Олександр Кубраков, Олексій Гончарук і Юрий Голик / Фото з фейсбуку Юрія Голика

Кубраков увійшов до складу Офісу ефективного регулювання (BRDO) – грантової організації, що опікувалась розробкою та методологією реформ. Доволі швидко він став одним з провідних фахівців BRDO. У 2019 році у нього з’явилась можливість реалізувати свої проєкти та задуми як практику.

"Слуга Народу"

Після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського нова команда почала терміновий пошук нових облич для формування власної політсили. Партія отримала назву "Слуга Народу" й Олександр Кубраков увійшов до списків політсили на вибори до Верховної Ради під номером 30. Так доволі несподівано Кубраков став народним депутатом, але довго у парламенті він не засідав.

Вже за кілька місяців колега по BRDO новий прем’єр Олексій Гончарук запропонував Кубракову очолити Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор"), щоб реалізувати мрію Президента Зеленського про хороші дороги, яких в Україні не було ніколи.

Голова "Укравтодору"

Кубраков очолив "Укравтодор" 19 листопада 2019 року і взявся за роботу з великим ентузіазмом. Дороги були пріоритетом як для Президента, так і для Уряду, а тому проблем з фінансуванням не було.

Результат не завадив себе довго чекати. Вже незабаром усі громадяни України могли переконатися, що на автошляхах замість ям в країні почало з'являтись якісне покриття.

Пандемія коронавірусу цьому процесу не завадила, а, можливо, навіть допомогла. Річ у тім, що гроші, отримані від "Газпрому" після перемоги у Стокгольмському арбітражі, були спрямовані до так званого "ковідного фонду", а звідти пішли власне на будівництво автошляхів.

Насправді "Нафтогаз" перерахував 27 – 28 мільярдів до бюджету України, їх помістили в фонд, звідки нам сумарно видали 35 мільярдів. Я думаю, це наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як COVID-фонд,

– Олександр Кубраков пояснює виданню "Бабель" ситуацію з фінансуванням.

Після заяви Кубракова про справжні джерела фінансування програми будівництва та відновлення автошляхів виник скандал та постала моральна дилема: що важливіші – нові шляхи чи закупівля медичного обладнання.

Міст у Запоріжжі / Фото пресслужби "Укравтодору"

Втім, основна порція критика дісталась Президенту, в той час, як Кубраков займався своєю справою. І робив це доволі ефективно. У 2020 році в Україні було відремонтовано 4 000 кілометрів автошляхів, збудовано нові мости, доведено до ладу довгобуди тощо.

Фото з пресслужби "Укравтодору"

Після того, як попередній Президент пафосно відкривав 7 кілометрів автотраси та активно піарився на тому, а профільний міністр марив Hyperloop замість того, щоб ремонтувати дороги, 4000 км за рік – це дійсно прорив.

Фаворит Банкової

З літа 2020 року Кубраков та його радник Юрій Голик почали тісно співпрацювати з заступником Офісу Президента Кирилом Тимошенком, який після невдачі на фронті комунікації зі ЗМІ нарешті зайнявся зрозумілою йому справою. Тимошенко виступав як лобіст проєктів, Кубраков – як відповідальний за реалізацію.

При цьому профільний міністр, відповідальний за транспорт та інфраструктуру Владислав Криклій все частіше залишався у тіні. Його навіть перестали запрошувати на відкриття нових ділянок шляхів та мостів. Після цього з’явились чутки про відставку Криклія. Той до останнього тримався за посаду – відбив атаку так званої "групи Ахметова", але протидіяти тиску Банкової вже не міг.

Кубраков і Тимошенко – відповідальні за "Велике Будівництво" / Фото з пресслужби "Укравтодору"

Навесні 2021 року усі проєкти, що ними опікувався Криклій, або зазнали фіаско, або були поставлені на паузу, всі ресурси були кинуті на іміджевий для керівництва держави проєкт "Велике будівництво". І ним займався Кубраков.

Кандидат в міністри

Очільник "Укравтодору" за повної підтримки Офісу Президента дійсно розвинув бурхливу діяльність. Він розповів про дійсно масштабні проєкти, які мають змінити Україну.

23 лютого 2021 на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Інфраструктура" Кубраков розповів про амбітний план створення нової київської окружної дороги, про будівництво траси М-30 (Стрий – Ізварине), яка має з’єднати схід і захід країни та отримав назву "Дорога Єдності", а також про трасу "Київ – Кишинів", яка дозволить дістатися столиці Молдови за кілька годин.

Олександр Кубраков і Президент Зеленський / фото – Пресслужба "Укравтодору"

Наступного місяця Кубраков заявив, що "Укравтодор" готовий зайнятися легендарними київськими довгобудами – Дарницьким і Подільско-Воскресенським мостами, чим дуже роздратував свого колишнього шефа – мера Кличка, який злякався втратити монополію на "покращення столичної інфраструктури".

Втім, реалізовувати всі ці амбітні плани Олександру Кубракову доведеться дещо в іншій якості – міністра транспорту та інфраструктури. Таким чином, до питання доріг додасться й всі інші – залізниця, аеропорти, вокзали тощо. Можливо, колись дійде черга й до Hyperloop.

Особисте життя

Олександр Кубраков одружений. Разом з дружиною Іриною чиновник виховує двох синів – Олександра та Марка.

Ірина Кубракова нині перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною.

Деталі особистого життя міністр не афішує, а всі свої фото та дописи у соцмережах присвячує роботі.

Декларація та статки

Олександр Кубраков задекларував 2,202 мільйона гривень доходів у 2020 році.

На посаді голови "Укравтодору" він отримав 609,1 тисячі гривень зарплати. Ще 140 тисяч гривень Кубраков отримав від відчуження рухомого майна. Також Кубраков отримав 614,5 тисячі гривень дивідендів від ТОВ "Місто для людей контактний центр Київ", 279,3 тисячі гривень – від ТОВ "Місто для людей розрахунковий центр", 335,2 тисячі гривень від ТОВ "Місто для людей контактний центр" та 223,5 тисячі гривень від ТОВ "МДЛ Центр білінгової підтримки".

Ірина Кубракова у 2020 році отримала 10 320 гривень виплат на дитину.

Чиновник має 116 860 гривень на рахунку в банку, а також готівкою 590 тисяч гривень, 270 тисяч доларів США та 70 тисяч євро.

У листопаді 2020 року Кубраков витратив 111,1 тисячі гривень на оплату освітніх послуг.

У власності міністра знаходиться квартира у Києві площею 55,6 квадратних метра, також він має право користування квартирою у столиці площею 76 квадратних метрів.

Олександр Кубраков вказав у декларації автомобілі BMW X4 2017 року випуску та Mazda 6 2013 року випуску.