9 мая Верховная Рада 272 голосами "за" уволила с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Увольнение одного из самых медийных министров, несмотря на некоторые осторожные слухи и сообщения о разговорах на высоких тонах в стенах Рады в марте 2024-го между Кубраковым, нардепом Мотовиловцем и спикером Стефанчуком, стало неожиданностью. Даже для Кубракова, по крайней мере он так дал понять.

У себя в фейсбук-странице он написал, что руководство фракции "Слуга народа" и глава правительства Денис Шмыгаль это решение с ним не обсуждали. Более того, он не был приглашен на заседание фракции и профильного комитета (который, кстати, отставку министра поддержал на утреннем заседании).

А пока общество ждет официальных объяснений, 24 Канал напоминает основные моменты из биографии Александра Кубракова.

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Критика в Раде: как увольняли Кубракова

Во время голосования парламента 9 мая самого вице-премьера, как и премьер-министра не было в зале. Поэтому Кубраков не услышал разгромную критику и формулировки, которые точно не стоит добавлять в резюме, если планируешь и в дальнейшем строить политическую карьеру.

Новые вызовы, обусловленные полномасштабным вторжением, требуют осуществления системной, предсказуемой и направленной на результат региональной политики. Однако политика, которая осуществляется сегодня министерством в части региональной политики, находится в критическом состоянии,

– безжалостные и оскорбительные для Кубракова формулировки в пояснительной записке по представлению на увольнение министра.

При этом из Кабмина Кубракова могут и не уволить, его могут лишь понизить в должности. В Раде говорят, что хотят поделить вопросы инфраструктуры и региональной политики, которыми занимается Кубраков, между двумя министерствами. Как это сочетается с объявленными планами о сокращении министерств и чиновничества – неизвестно.

Несмотря на скандальность увольнения Кубраков заявил, что остается лояльным и готов отчитываться о своей работе перед властью и обществом.

Всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям в моей ответственности,

– реакция Александра Кубракова на собственное увольнение 9 мая.



Александр Кубраков готов отчитываться о своей работе / Фото с фейсбук-страницы политика

Биография Александра Кубракова

Александр Кубраков родился 20 августа 1982 года в шахтерском городке Першотравенск, что относится к Днепропетровской области, но исторически считается частью Донбасса. В отличие от большинства сверстников выбрал не типичную карьеру рабочего местных шахт или заводов, а уехал в Киев.

Получал высшее образование будущий чиновник в престижном вузе, что является кузницей для экономической элиты Украины – Киевском Национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.

В 2004 году Кубраков получил диплом маркетолога. Кроме того, он закончил краткосрочную программу в Harvard Kennedy School.

Еще во время учебы Александр Кубраков работал экономистом отдела маркетинга Департамента работы с пластиковыми картами Акционерного коммерческого банка "Правекс-банк". Тогда это учреждение принадлежало Леониду Черновецкому.

После получения диплома Кубраков и продолжал работать по специальности и проявил себя как профессионал. Он был частью крупных маркетинговых проектов. В частности, в качестве маркетолога компании "Приоком" работал с "Укртелекомом", банком "Финансы и Кредит", затем перешел на позицию начальника управления стратегического маркетинга в телекоммуникационном гиганте "Киевстар". Также занимал должности начальника отдела по мониторингу рынка и отдела маркетинга фиксированного бизнеса компании.

Наверное, самым известным проектом Кубракова в "Киевстаре" стал "Домашний интернет".



Александр Кубраков / Фото из фейсбука политика

В 2011 году Кубраков был советником тогдашнего председателя КГГА регионала Александра Попова, которого поставили вместо Черновецкого. В КГГА Кубраков показал свою профессиональность и незаменимость, а потому без проблем "перешел в наследство" от Попова команде нового мэра столицы Украины – Виталия Кличко.

С 2014 по 2016 год Кубраков возглавлял дирекцию по управлению проектами транспортной инфраструктуры Коммунального предприятия исполнительного органа КГГА "Киевское инвестиционное агентство".

Кубраков занимался разработкой и такой болезненной для столицы темой как транспортная стратегия города – проекта, который разрабатывался вместе со Всемирным Банком и нуждался в коммуникации на международном уровне. Также он был руководителем проектного офиса в Министерстве юстиции.

С 2016 по 2019 год Александр Кубраков находился в должности заместителя директора, а затем стал директором ООО "Город для людей", был советником мэра Киева Виталия Кличко в IT-сфере, а также сотрудничал с Офисом эффективного управления (ВRDO) Алексея Гончарука (будущего премьера), где был куратором IT-сектора.



Кубраков и Гончарук на совместном фото / Фото с фейсбук-страницы политика

В 2019 году Кубраков решил пойти в большую политику и присоединился к новому проекту, который собирался вокруг популярного Владимира Зеленского. Тот имел чрезвычайную харизму и еще большую популярность, однако не имел политического опыта и команды. Ее пришлось набирать чуть ли не в пожарном порядке. Президенту откровенно повезло, что вместе со свадебными фотографами в ряды новой партии попали и профи. Кубраков принадлежал именно к последним.

Член команды Зеленского и "Большая стройка"

Киевский чиновник из команды Кличко получил высокий 30 номер в партийных списках и в 2019 году стал частью пропрезидентского монобольшинства. В парламенте Кубраков был членом Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Тогда Кубраков показал себя как ценный актив команды президента, а потому его быстро "перебросили" на новое направление.

В ноябре 2019 года народного депутата назначили руководителем "Автодора", не дожидаясь пока он сложит депутатский мандат. Так Александр Кубраков стал одним из лиц новой сверхамбициозной программы президента Зеленского – "Большая стройка". Другим куратором проекта был еще один уроженец Днепропетровщины – заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.



Тимошенко (слева), Зеленский и Кубраков / Фото с фейсбук-страницы политика

В 2021 году Кубраков пошел на повышение: в мае он был назначен министром инфраструктуры в правительстве Дениса Шмыгаля вместо Владислава Криклия. В новом для себя качестве Кубраков остался частью "Большой стройки", но взял на себя еще больше сверхважных проектов, в частности занимался реализацией Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС ("Открытое небо"), "Государство в смартфоне" и тому подобное.



Кубраков и Зеленский во время "Большой стройки" / Фото с фейсбук-страницы политика

Министр на войне и "зерновая сделка" в Стамбуле

С началом полномасштабной войны роль Кубракова изменилась, однако не его важность как организатора логистики и коммуникатора. Чиновник сыграл важную роль в переговорах в Стамбуле по "зерновой сделке" и восстановлению украинского экспорта, входил в рабочую группу проекта "Открытая граница", а также был членом Ставки Верховного Главнокомандующего (с 17 ноября 2022 года).



Кубраков в Стамбуле вместе с Эрдоганом и Гуттеришем / Фото Getty

1 декабря 2022 года Кубраков получил новое назначение и стал вице-премьер-министром по восстановлению Украины – Министром развития общин, территорий и инфраструктуры. В условиях военного времени Кубраков и его министерство столкнулось с многочисленными кризисами и вызовами. Кроме тех, что непосредственно связаны с российской агрессией, это были и также проблемы на западных границах, в частности блокада со стороны Польши.

Также Кубраков участвовал в переговорах и отвечал за украинскую часть реализации работы новых логистических путей.

С мая 2021 года политик возглавлял Министерство инфраструктуры Украины. С первых дней войны к нашим обязанностям в области транспорта и почты добавились военная логистика, восстановление жилья и муниципальной инфраструктуры.

В декабре 2022 года Верховная Рада приняла решение о моем назначении Вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром нового, объединенного министерства. При поддержке Президента Украины Владимира Зеленского нам удалось запустить ряд важных для государства инициатив и проектов. Относительно голосования за данный проект постановления Верховной Радой – за 5 лет совместной работы мы прошли большой путь. С абсолютным большинством – путь в одном направлении...

– Александр Кубраков в соцсетях отчитывается о своей работе после увольнения.

Скандалы вокруг Александра Кубракова и его министерства

Традиционно для украинской политики, Кубраков не избежал громких скандалов.

Еще в 2020 году глава "Укравтодора" стал героем расследования Bihus.Info о коррупции на "Большой стройке". Впрочем, тогда чиновнику удалось "отбиться" путем встречных обвинений журналистов в "джинсе". Так что оправдываться уже пришлось Денису Бигусу.

В феврале 2022 года министерство Кубракова также обвиняли в восстановлении коррупционных поборов с моряков, однако с началом полномасштабного вторжения России об этой истории быстро забыли.

В 2023 году НАБУ и САП разоблачили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств, в состав которой входил заместитель министра – Василий Лозинский.

В апреле 2024 года депутаты захотели выслушать объяснения Кубракова по поводу восстановления разрушенной российскими ракетами Трипольской ТЭС в Киевской области. Однако министр проигнорировал "вызов", сославшись на участие в Конгрессе местной и региональной власти.

Впрочем, вины Кубракова в том, что россияне – варвары, точно нет, поэтому реальные причины должны быть несколько иные. Сам Кубраков заявил, что "каждый принимает решение в соответствии со своими убеждениями и несет за это ответственность".