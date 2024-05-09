Так, Кубраков заявил, что руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль не обсуждали с ним решение об увольнении. Также отметил, что на заседание фракции и профильного комитета не был приглашен.
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Кубраков отреагировал на увольнение
Накануне голосования парламента Кубраков заявил, что всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям в его ответственности.
Руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен,
– написал он в фейсбуке.
Также напомнил, что с мая 2021 года возглавлял Министерство инфраструктуры Украины. С первых дней войны к обязанностям в области транспорта и почты добавились военная логистика, восстановление жилья и муниципальной инфраструктуры.
Уже в декабре 2022 года Рада приняла решение о назначении Кубракова вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром нового, объединенного министерства. Уже бывший министр отметил, что при поддержке президента Владимира Зеленского удалось запустить ряд важных для государства инициатив и проектов.
Относительно голосования за данный проект постановления Верховной Радой – за 5 лет совместной работы мы прошли большой путь. С абсолютным большинством – путь в одном направлении. Каждый принимает решение в соответствии со своими убеждениями и несет за это ответственность,
– подчеркнул Кубраков.
Почему уволили КубраковаНародные депутаты 9 мая зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Это поддержал профильный комитет Рады.
В пояснительной записке депутаты отметили, что новые вызовы, обусловленные полномасштабным вторжением требуют осуществления системной, предсказуемой и направленной на результат региональной политики. Однако, политика, которая осуществляется министерством в части региональной политики, находится в критическом состоянии.
Также инициаторы отметили: "Учитывая выше приведенное, существует острая необходимость в образовании отдельного министерства которое бы занималось региональной политикой".
Уже вскоре парламент проголосовал за увольнение Кубракова с должности. Это поддержали 272 народных депутата.
Источники УП в "Слуге народа" сообщили, что после увольнения Кубракова Кабинет министров должен принять решение о разделении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на две части. Главой Мининфраструктуры планируют назначить Кубракова, а кандидатура главы Минрегиона якобы еще не определена.