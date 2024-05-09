Так, Кубраков заявил, что руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль не обсуждали с ним решение об увольнении. Также отметил, что на заседание фракции и профильного комитета не был приглашен.

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Кубраков отреагировал на увольнение

Накануне голосования парламента Кубраков заявил, что всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям в его ответственности.

Руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен,

– написал он в фейсбуке.

Также напомнил, что с мая 2021 года возглавлял Министерство инфраструктуры Украины. С первых дней войны к обязанностям в области транспорта и почты добавились военная логистика, восстановление жилья и муниципальной инфраструктуры.

Уже в декабре 2022 года Рада приняла решение о назначении Кубракова вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром нового, объединенного министерства. Уже бывший министр отметил, что при поддержке президента Владимира Зеленского удалось запустить ряд важных для государства инициатив и проектов.

Относительно голосования за данный проект постановления Верховной Радой – за 5 лет совместной работы мы прошли большой путь. С абсолютным большинством – путь в одном направлении. Каждый принимает решение в соответствии со своими убеждениями и несет за это ответственность,

– подчеркнул Кубраков.