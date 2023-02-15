Не так давно стало известно об увольнении бывшего исполняющего обязанности руководителя департамента МО по военно-технической политике. Однако в среду, 15 февраля, один из народных избранников сообщил, что дело против Лиева было открыто еще полгода назад.
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Служба безопасности провела обыски в имении экс-чиновника
Заметим, что департамент, возглавляемый должностным лицом, отвечал также за развитие вооружения и военной техники. Уволился из госоргана Лиев по собственному желанию в январе 2023 года, однако этому предшествовал скандал с закупками продуктов по завышенным ценам для военных и возбуждение уголовного дела.
Собственно, нардеп Юрчишин констатировал, что написал обращение в Службу безопасности. Через некоторое время ему ответили, отметив, что:
- СБУ уже провела обыски по месту жительства бывшего высокопоставленного чиновника – следствие по этому делу продолжается;
- в то же время дело Лиева "выплыло" несколько недель назад, но оно относительно не ново.
Еще в августе было зарегистрировано уголовное производство против него по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины,
– подчеркнул народный избранник.
Ответ Юрчишину на обращение по Лиеву / Фото из социальных сетей нардепа
Что писали СМИ о Лиеве: скандал с закупками продуктов для военных и прочее
К этой теме следует напомнить недавний скандал, произошедший в Минобороны. Некоторые медиа отметили, что к этому может быть причастен, в частности, бывший исполняющий обязанности главы департамента, который непосредственно за это отвечает – то есть сам Лиев.
- Собственно, расследователи сравнили цены на продукты, что, согласно соглашениям, закупает МО для военных, с ценами на продукты в обычных магазинах. Некоторые товары стоили в 2 или даже в 3 раза дороже. Спустя какое-то время стало известно об отставке Лиева.
- Кроме того, во времена правления Януковича он был членом "Партии регионов" и специалистом по туризму. Как отмечают журналисты, за 11 дней до обнародования "результатов" так называемого референдума 2014 года, Александр Лиев публично призвал Киев "услышать Крым".
- В то же время в январе 2006 года чиновник якобы координировал выставку пикетов и блокпостов у маяков, которые по распределению Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом России.