Не так давно стало відомо про звільнення колишнього виконувача обов'язків керівника департаменту МО з військово-технічної політики. Однак у середу, 15 лютого, один з народних обранців повідомив, що справу проти Лієва відкрили ще пів року тому.

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Служба безпеки провела обшуки в маєтку ексчиновника

Зауважимо, що департамент, який очолював посадовець, відповідав також за розвиток озброєння та військової техніки. Звільнився з держоргану Лієв за власним бажанням в січня 2023 року, однак цьому передарував скандал зі закупівлями продуктів за завищеними цінами для військових та відкриття кримінальної справи.

Власне, нардеп Юрчишин констатував, що написав звернення у Службу безпеки. Через певний час йому відповіли, зазначивши, що:

СБУ вже провела обшуки за місцем проживання колишнього високопосадовця – слідство у цій справі наразі триває;

водночас справа Лієва "випливла" декілька тижнів тому, але вона відносно не нова.

Ще в серпні було зареєстроване кримінальне провадження проти нього за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України,

– наголосив народний обранець.



Відповідь Юрчишину на звернення стосовно Лієва / Фото зі соціальних мереж нардепа

Зверніть увагу! У статті 114-1 ККУ йдеться про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Якщо провину Лієва таки доведуть, його можуть покарати позбавленням волі на термін від 5 до 8 років.

Що писали ЗМІ про Лієва: скандал зі закупівлями продуктів для військових та інше

До цієї теми слід нагадати недавній скандал, що трапився в Міноборони. Певні медіа зазначили, що до цього може бути причетний, зокрема, колишній виконувач обов'язків глави департаменту, який безпосередньо за це відповідає, – тобто сам Лієв.