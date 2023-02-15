Не так давно стало відомо про звільнення колишнього виконувача обов'язків керівника департаменту МО з військово-технічної політики. Однак у середу, 15 лютого, один з народних обранців повідомив, що справу проти Лієва відкрили ще пів року тому.
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Служба безпеки провела обшуки в маєтку ексчиновника
Зауважимо, що департамент, який очолював посадовець, відповідав також за розвиток озброєння та військової техніки. Звільнився з держоргану Лієв за власним бажанням в січня 2023 року, однак цьому передарував скандал зі закупівлями продуктів за завищеними цінами для військових та відкриття кримінальної справи.
Власне, нардеп Юрчишин констатував, що написав звернення у Службу безпеки. Через певний час йому відповіли, зазначивши, що:
- СБУ вже провела обшуки за місцем проживання колишнього високопосадовця – слідство у цій справі наразі триває;
- водночас справа Лієва "випливла" декілька тижнів тому, але вона відносно не нова.
Ще в серпні було зареєстроване кримінальне провадження проти нього за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України,
– наголосив народний обранець.
Відповідь Юрчишину на звернення стосовно Лієва / Фото зі соціальних мереж нардепа
Що писали ЗМІ про Лієва: скандал зі закупівлями продуктів для військових та інше
До цієї теми слід нагадати недавній скандал, що трапився в Міноборони. Певні медіа зазначили, що до цього може бути причетний, зокрема, колишній виконувач обов'язків глави департаменту, який безпосередньо за це відповідає, – тобто сам Лієв.
- Власне, розслідувачі порівняли ціни на продукти, що, згідно з угодами, закуповує МО для військових, з цінами на продукти у звичайних магазинах. Певні товари вартували у 2 чи навіть у 3 рази дорожче. Через певний час якраз-таки стало відомо про відставку Лієва.
- Окрім того, за часів правління Януковича він був членом "Партії регіонів" та фахівцем з туризму. Як зазначають журналісти, за 11 днів до оприлюднення "результатів" так званого референдуму 2014 року, Олександр Лієв в публічно закликав Київ "почути Крим".
- Водночас у січня 2006 року чиновник нібито координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту СРСР мали б відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом Росії.