Блоггерша Эмма Антонюк опубликовала записи, которые ей прислала Мария Довгополюк – экс-студентка КАПИ. Девушка рассказала, что забрала документы из вуза после ряда возмутительных заявлений Лубянского.

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Что рассказала студентка

Девушка рассказала, что Лубянский спросил студентов: "кто против, чтобы я говорил по-русски?". Довгополюк подняла руку. Тогда проректора "понесло".

Россия совершает геноцид украинцев. В то же время, похоже, для Лубянского это не аргумент, чтобы общаться со студентами на украинском языке. Довгополюк проректор цинично призвал не спекулировать на украинском языке. На записи, которую прислала студентка, слышно, как мужчина возмущается: "она в своей стране хочет украинский язык".

А родной язык у меня русский... Вы знаете, для чего речь дана Богом? Чтобы люди понимали друг друга! А не политику делали,

– говорится в записи.

Далее мужчина принялся цитировать Бисмарка: "национализм или нацизм, не помню как дословно – это оружие подонков, которые на этом делают деньги и спекулируют".

Не обошлось и без абсурдных поучений студентки, которую плохо научили общаться со старшими и апелляции к высокой должности в вузе. Далее Лубянский посоветовал девушке самой забрать документы и идти "к конкурентам".

Редакция 24 Канала пытается связаться с администрацией Киевской академии прикладных искусств и получить комментарий.

Тарас Кремень – уполномоченный по защите государственного языка – заявил, что знает об этом возмутительном инциденте. Сейчас в ситуации разбираются. В то же время Кремень подчеркнул: КАПИ – частное заведение высшего образования, по нему сейчас проводятся мероприятия государственного контроля по другому эпизоду.