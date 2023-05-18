Блогерка Емма Антонюк опублікувала записи, які їй надіслала Марія Довгополюк – ексстудентка КАПМ. Дівчина розповіла, що забрала документи з ВНЗ після низки обурливих заяв Лубянського.

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Що розповіла студентка

Дівчина розповіла, що Лубянський запитав студентів: "хто проти, аби я говорив російською?". Довгополюк підняла руку. Тоді проректора "понесло".

Росія скоює геноцид українців. Водночас, схоже, для Лубянського це – не аргумент, аби спілкуватися зі студентами українською мовою. Довгополюк проректор цинічно закликав не спекулювати українською мовою. На записі, який надіслала студентка, чути, як чоловік обурюється: "вона в своїй країні хоче українську мову".

А рідна мова в мене російська... Ви знаєте, для чого мова дана Богом? Щоб люди розуміли одне одного! А не політику робили,

– мовиться у записі.

Далі чоловік взявся цитувати Бісмарка: "націоналізм або нацизм, не пам'ятаю як дослівно – це зброя покидьків, які на цьому роблять гроші та спекулюють".

Не обійшлося й без абсурдних повчань студентки, що її погано навчили спілкуватися зі старшими та апеляції до високої посади у ВНЗ. Далі Лубянський порадив дівчині самій забрати документи та йти "до конкурентів".

Редакція 24 Каналу намагається зв'язатися з адміністрацією Київської академії прикладних мистецтв та отримати коментар.

Тарас Кремінь – уповноважений із захисту державної мови – заявив, що знає про цей обурливий інцидент. Наразі у ситуації розбираються. Водночас Кремінь наголосив: КАПМ – приватний заклад вищої освіти, по ньому зараз проводять заходи державного контролю за іншим епізодом.