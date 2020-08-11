Президент Беларуси Александр Лукашенко, похоже, опять подтверждает звание "последний диктатор Европы" и не собирается никому уступать свое кресло. Как он начинал свой путь и чем запомнился за 26 лет правления страной?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По предварительным данным, действующий глава государства набрал около 80%, его ближайшая конкурентка Светлана Тихановская – менее 10%.

Однако эти результаты многие считают сфальсифицированными. Тысячи белорусов вышли на улицы городов. В результате столкновений пострадали десятки людей, тысячи были задержаны. Сам Александр Лукашенко назвал протестующих "овцами, которыми управляют из-за границы".

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Подробно о жизни и политическом пути "вечного президента" Беларуси читайте на сайте 24 канала.

Биография Александра Лукашенко

Детство и юность

Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года в поселке городского типа Копысь, расположенном в Витебской области Беларуси. Воспитывала его мама – Екатерина Трофимовна, которая работала на ферме дояркой. Об отце Лукашенко точной информации нет.

Он также имеет украинские корни: его дед был родом из Сумской области.

Детство будущего президента прошло в деревне Александрии в центре колхоза "Днепровский". Там он посещал среднюю школу, а также – музыкальную (играл на баяне).



Лукашенко в молодости / Фото из открытых источников

После окончания школы Лукашенко поступил в Могилевский педагогический институт на факультет истории. В 1975 году его по распределению направили в город Шклов на должность секретаря комитета комсомола в средней школе № 1, где он проработал несколько месяцев.

Дальше Лукашенко пошел на службу в армию, где, опять же по распределению, попал в пограничные войска КГБ. В 1979 году будущий президент Беларуси стал членом КПСС. В 1980-м во второй раз пошел служить в армию, и следующие два года командовал танковой ротой. Имеет звание подполковника.

Работал Лукашенко также заместителем председателя шкловского колхоза "Ударник", затем – заместителем директора комбината стройматериалов в Шклове.

В 1985 году будущий президент получил второе высшее образование – заочно окончил экономический факультет Белорусской сельскохозяйственной академии.

Позже – возглавлял совхоз "Городец", деятельность в котором стала основанием для будущего политического взлета Лукашенко. Он первым во времена перестройки начал внедрять арендный подряд в совхозах. Так, убыточный совхоз за короткий период превратился в передовой.

Личная жизнь и увлечения

О личной жизни Лукашенко СМИ пишут так: она не столь постоянна, как его политическая карьера.

В 1975 году он женился на школьной подруге Галине Желнерович. У них родились двое сыновей: Виктор и Дмитрий. Виктор Лукашенко сейчас – советник белорусского главы в Совете национальной безопасности страны, а Дмитрий Лукашенко возглавляет центральный совет Президентского спортивного клуба.



Александр Лукашенко с женой Галиной / Фото из открытых источников

Как неоднократно сообщала белорусская пресса, в последние годы президент и его жена живут отдельно. Хотя официально продолжают состоять в браке.

В 2004 году у Лукашенко родился внебрачный сын Николай. Президент это признал, более того – именно Николая в Беларуси называют следующим президентом. Пока шутя. Поскольку тот часто появляется на публике вместе с влиятельным отцом. По данным СМИ, мамой мальчика является бывший врач президентской семьи Ирина Абельская.

У президента Беларуси есть двое внуков и пятеро внучек.



Лукашенко любит играть в хоккей / Фото Getty Images

Известное всем увлечение Лукашенко – хоккей. И он активно пытается развивать этот вид спорта в стране: за годы правления он построил 33 ледовых арены. Еще одно хобби лидера Беларуси – лыжные гонки.

Путь в политике

Как упоминалось выше, в политику Лукашенко попал благодаря достижениям в колхозе "Городец". Его пригласили в Москву, где он стал народным депутатом Белорусской ССР.

После распада СССР, когда Беларусь стала независимым государством, Лукашенко стремительно поднялся по вертикали власти. Он создал репутацию защитника простого народа, что позволило ему получить доверие электората и стать самым популярным политиком того времени в Беларуси.

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Президентский срок Лукашенко начался в далеком 1994 году – он стал первым и, на сегодняшний день, единственным лидером Беларуси. На выборах он побеждал пять раз подряд (не считая вероятную победу в 2020 году), что является абсолютным рекордом среди лидеров европейских государств (кроме монархов).

При этом его неоднократно обвиняли в нечестности и, как правило, после выборов люди выходили на забастовки, которые власть быстро разгоняла. Хотя Лукашенко сам не скрывал, что результаты иногда "приходилось фальсифицировать".

Внутренняя и внешняя политика Лукашенко ориентирована на Россию. С первых дней на посту президента он провел референдум, на котором русский язык обрел статус государственного, а также – была одобрена политическая интеграция с Россией.

Кремль неоднократно озвучивал неоднозначные заявления об объединении стран. Однако, Лукашенко такой сценарий продолжает отрицать: "Мы – братья с Россией, но не будем мальчиками на побегушках".



Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото Getty Images

В 2014 году Лукашенко с Александром Турчиновым, который на тот момент исполнял обязанности президента Украины, обсудили вопрос аннексии Крыма. Тогда белорусский лидер заявил, что "за свою землю нужно бороться". Украинские власти же, по его словам, фактически проигнорировали сложившиеся обстоятельства.

Первая встреча Александра Лукашенко с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась в октябре 2019 года на II Форуме регионов двух стран. Тогда Александр Григорьевич назвал Украину главным торговым партнером Беларуси и подчеркнул, что вместе оба государства готовы противостоять внешнему воздействию.

За что критикуют Лукашенко

В Беларуси до сих пор не отменили смертную казнь, что множество международных правозащитных организаций считают проблемой. Лукашенко, похоже, видит это иначе. Болезненными в стране также являются вопросы, связанные с правами человека, отсутствием оппозиции к власти и собственным языком, который умирает.

В 2011 году, после ряда антиправительственных акций, Лукашенко запретил публичные аплодисменты. За это ему присудили Шнобелевскую премию мира.

Во время пандемии COVID-19 в 2020 году Лукашенко стал одним из нескольких президентов в мире, которые не ввели режим самоизоляции и жесткого карантина на территории страны. Он аргументировал это тем, что коронавирус – это не страшно, к тому же, пострадала бы экономика. Впрочем позже он признался, что сам переболел – бессимптомно.



Такое решение негативно повлияло на рейтинг Лукашенко. В Сети появилась информация, что тот составил рекордно низкие 3%. Вскоре эта цифра стала мемом.



Девушка в футболке с мемом "Саша 3%" / Фото TUT.BY

В начале лета этого года Лукашенко отправил в отставку правительство страны. Оппозиционные кандидаты в президенты попали за решетку, а репрессиям подверглись более 200 политических деятелей, медиков, блогеров, журналистов. Причина: открытое выражение своих политических взглядов. Международная общественность отреагировала ультиматумом ООН.

На выборах 2020 года наблюдатели также зафиксировали множество нарушений. В частности, люди не могли проголосовать из-за огромных очередей у участков, куда пускали ограниченное число избирателей.

Центр Минска заблокировали силовики, в городе глушили связь и интернет. Во многих городах белорусы вышли на протесты, их традиционно задерживали силовики. В штабе Светланы Тихановской, главной соперницы Александра Лукашенко на президентских выборах, отказались признавать официальные результаты голосования.

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