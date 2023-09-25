Об этом 24 Каналу заявил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, отметив, что это было заметно.

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"Любимая жена" стала второй по значению или не совсем "любимой". "Любимой" стал Ким Чен Ын", – сказал Латушко.

Поэтому Лукашенко и начал заигрывать. Так же самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что можно подумать "и о сотрудничестве на троих – с Северной Кореей, Россией". Мол, помощь Беларуси вроде тоже надо и белорусский диктатор якобы рад, что Владимир Путин встретился с Ким Чен Ыном.

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Выбор у диктаторов для поездок небольшой

Путин приезжал в Минск, а лидер КНДР приехал на Дальний Восток. Возможно, еще предстоит встреча с президентом Ирана. Также Лукашенко встречался с президентом Экваториальной Гвинеи, которого, по словам Латушко, обвиняют в людоедстве. Также самопровозглашенный президент Беларуси может съездить в Зимбабве.

Это их круг "товарищества". Круг по интересам, по бизнесу, по выживанию. Там мотивация только одна: они понимают, что если друг друга не будут поддерживать, их дни посчитают,

– подчеркнул руководитель Народного антикризисного управления.

Ужас в том, уверен Павел Латушко, что так участники этого круга выстраивают это в геополитическую философию. Мол, будто разделение мира на разные цивилизации.

"И сейчас появляется цивилизация, которая будет стоять на таких местах как Пхеньян, Москва, Минск. Не знаю, будет ли там Пекин. Тегеран – понятно. И цивилизация – это демократический мир, где главное – это человек, развитие и тому подобное", – сказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Такое будущее видит себе белорусский диктатор. Однако это все – ментальность самопровозглашенного президента Беларуси, воспитание и проблемы с детства.

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