Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, прокомментировав встреча Лукашенко и Путина. Особенно смешны были попытки белорусского диктатора напроситься в "союз" России и КНДР.

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Будет "союз нищих"

В ходе встречи Лукашенко высоко оценил приезд диктатора из КНДР Ким Чен Ына в Россию. Он даже начал напрашиваться присоединиться к этому "мощному союзу".

Как подчеркнул Яковенко, перспективы в этого образования просто "огромные". Особенно если учитывать, что еще недавно в КНДР были серьезные проблемы с голодом.

Будет союз "нищих и изгоев". В КНДР недавно был невероятный голод. Это абсолютно бедная страна, которая находится в ужасном состоянии. Вот такой союз назревает. А Лукашенко набивается третьим в эту компанию,

– заметил Яковенко.

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В мире уже сформировалась антипутинская коалиция, насчитывающая более 50 государств. При этом входят именно богатые, экономически развитые и свободные страны. А на другом полюсе будут находиться Беларусь, КНДР и Россия с дешевым милитаризмом, но огромным запасом зла.

Ситуация в России: коротко