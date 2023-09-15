Только за минувшие сутки украинским силам удалось ликвидировать 470 оккупантов. В общей сложности россияне уже понесли 271 440 потерь в живой силе, дальше будет.

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Потери врага

Украинские военные продолжают успешно выбивать врага с нашей земли, отправляя оккупантов и их технику по общероссийскому маршруту.

Так, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 13 вражеских танков, четыре системы ПВО и четыре бронированных машины.

Еще вчера ночью СБУ и ВМС провели совместную операцию, в ходе которой была уничтожена система ПВО "Триумф" возле Евпатории. Атаку совершили с помощью беспилотников и крылатых ракет украинского производства.

  • танков – 4612 (+13);
  • боевых бронированных машин – 8814 (+4);
  • артиллерийских систем – 5972 (+28);
  • РСЗО – 774 (+5);
  • средств ПВО – 521 (+4);
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 316;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4714 (+17);
  • крылатых ракет – 1455;
  • кораблей и катеров – 20;
  • подводных кораблей – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8492(+);
  • специальной техники – 889.

Еще почти полтысячи оккупантов пошли на удобрение украинской почвы / Фото Генштаб

Что происходит на фронте: последние новости

  • В утреннем отчете Генштаба говорится, что ВСУ продолжает наступательные действия в Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В частности, украинским силам удалось освободить Андреевку в Донецкой области, в районе Клищиевки они имели частичный успех.
  • В районе Вербового и Марьинки россияне получили крепкого леща от украинцев и понесли значительные потери.