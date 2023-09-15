Только за минувшие сутки украинским силам удалось ликвидировать 470 оккупантов. В общей сложности россияне уже понесли 271 440 потерь в живой силе, дальше будет.
Смотрите также ВСУ выполняют две главные задачи: чем важны операции в Крыму и Черном море
Потери врага
Украинские военные продолжают успешно выбивать врага с нашей земли, отправляя оккупантов и их технику по общероссийскому маршруту.
Так, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 13 вражеских танков, четыре системы ПВО и четыре бронированных машины.
Еще вчера ночью СБУ и ВМС провели совместную операцию, в ходе которой была уничтожена система ПВО "Триумф" возле Евпатории. Атаку совершили с помощью беспилотников и крылатых ракет украинского производства.
- танков – 4612 (+13);
- боевых бронированных машин – 8814 (+4);
- артиллерийских систем – 5972 (+28);
- РСЗО – 774 (+5);
- средств ПВО – 521 (+4);
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4714 (+17);
- крылатых ракет – 1455;
- кораблей и катеров – 20;
- подводных кораблей – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8492(+);
- специальной техники – 889.
Еще почти полтысячи оккупантов пошли на удобрение украинской почвы / Фото Генштаб
Что происходит на фронте: последние новости
- В утреннем отчете Генштаба говорится, что ВСУ продолжает наступательные действия в Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В частности, украинским силам удалось освободить Андреевку в Донецкой области, в районе Клищиевки они имели частичный успех.
- В районе Вербового и Марьинки россияне получили крепкого леща от украинцев и понесли значительные потери.