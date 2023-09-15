Только за минувшие сутки украинским силам удалось ликвидировать 470 оккупантов. В общей сложности россияне уже понесли 271 440 потерь в живой силе, дальше будет.

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Потери врага

Украинские военные продолжают успешно выбивать врага с нашей земли, отправляя оккупантов и их технику по общероссийскому маршруту.

Так, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 13 вражеских танков, четыре системы ПВО и четыре бронированных машины.

Еще вчера ночью СБУ и ВМС провели совместную операцию, в ходе которой была уничтожена система ПВО "Триумф" возле Евпатории. Атаку совершили с помощью беспилотников и крылатых ракет украинского производства.

танков – 4612 (+13);

боевых бронированных машин – 8814 (+4);

артиллерийских систем – 5972 (+28);

РСЗО – 774 (+5);

средств ПВО – 521 (+4);

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 4714 (+17);

крылатых ракет – 1455;

кораблей и катеров – 20;

подводных кораблей – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 8492(+);

специальной техники – 889.

Еще почти полтысячи оккупантов пошли на удобрение украинской почвы / Фото Генштаб

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