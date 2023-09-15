Лише за минулу добу українським силам вдалося ліквідувати 470 окупантів. Загалом росіяни вже зазнали 271 440 втрат у живій силі, далі буде.

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Втрати ворога

Українські військові продовжують успішно вибивати ворога з нашої землі, відправляючи окупантів та їхню техніку за загальноросійським маршрутом.

Так, минулої доби ЗСУ знищили 13 ворожих танків, чотири системи ППО, чотири броньовані машини.

Ще вчора вночі СБУ та ВМС провели спільну операцію, у ході якої знищили систему ППО "Тріумф" біля Євпаторії. Атаку здійснили за допомогою безпілотників та крилатих ракет українського виробництва.

танків – 4612 ( +13);

бойових броньованих машин – 8814 (+4) ;

артилерійських систем – 5972 (+28);

РСЗВ – 774 (+5) ;

засобів ППО – 521 (+4) ;

літаків – 315 ;

гелікоптерів – 316 ;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4714 (+17);

крилатих ракет – 1455;

кораблів та катерів – 20 ;

підводних кораблів – 1 ;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8492 ( +);

спеціальної техніки – 889.

Ще майже півтисячі окупантів пішли на добриво для українського грунту / Фото Генштаб

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