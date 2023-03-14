Так, запланировано переименовать одну из улиц в честь Александра Мациевского. Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола.
Важно Герой Мациевский, расстрелянный за "Слава Украине", был также гражданином Молдовы
На Черниговщине хотят увековечить память Мациевского
В Нежине планируется переименовать одну из улиц в честь Мациевского. Также хотят назвать в его честь батальон терробороны, где он служил.
Как рассказал Колода, представители городского совета посетили маму погибшего Мациевского. По словам мэра, какую улицу переименуют в честь Героя – пока неизвестно, об этом будут советоваться с семьей защитника.
Кроме того, планируют установить на доме, где жил Мациевский, мемориальную доску и поставить ему памятник на территории Нежина.
К тому же 13 марта городской голова должен был подписать обращение к военному командованию по поводу того, чтобы переименовать 163-й батальон 119 отдельной бригады территориальной обороны в честь погибшего Героя.
Кстати, в Чернигове именем Александра Мациевского планируют назвать улицу Попудренко. Это решение будет обсуждаться на ближайшей сессии горсовета.
Что известно о погибшем Герое Александре Мациевском
- Недавно стало известно, что погиб Александр Мациевский 30 декабря, находясь в роте огневой поддержки в должности снайпера. Его подразделение вызвали в Соледар на выполнение задания.
- Очевидно, видео было снято уже после того, как при неизвестных обстоятельствах Александр Мациевский был захвачен в плен, поскольку никакого снаряжения на нем на видео не было.
- Место рождения Мациевского расположено не в Украине, а – Молдове. Он родился 10 мая 1980 года в Кишиневе. Только в 2008 году Герой переехал с семьей в город Нежин в Черниговской области, где проживает его мама.
- Ранее мать Героя рассказала, что ее сын уверял, что служит на родной Черниговщине – вдали от линии боевых действий. Однако, как известно, в ноябре 2022 года подразделение Мациевского перебросили в Бахмут в Донецкой области, где он погиб.