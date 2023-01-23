Прокуратура просила временно отстранить Мамая от должности на 2 месяца из-за подозрения в госизмене. Суд отказал.

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Пока Мамай остался мэром

23 января состоялось закрытое заседание, в ходе которого судья Юрий Бабенко рассмотрел ходатайство прокурора о временном отстранении Мамая от должности городского головы Полтавы. Рассмотрев позиции обеих сторон, судья отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства.

Отклонили представление прокуратуры, пока остаюсь городским головой,

– прокомментировал решение судьи Мамай.

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