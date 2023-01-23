Прокуратура просила временно отстранить Мамая от должности на 2 месяца из-за подозрения в госизмене. Суд отказал.

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Пока Мамай остался мэром

23 января состоялось закрытое заседание, в ходе которого судья Юрий Бабенко рассмотрел ходатайство прокурора о временном отстранении Мамая от должности городского головы Полтавы. Рассмотрев позиции обеих сторон, судья отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства.

Отклонили представление прокуратуры, пока остаюсь городским головой,
– прокомментировал решение судьи Мамай.

В чем подозревают мэра Полтавы

  • 29 декабря 2022 года Служба Безопасности Украины посетила кабинет мэра Полтавы и объявила о подозрении Александру Мамаю.
  • Высокопоставленные чиновники подозревают в том, что он распространял информацию о размещении подразделений Вооруженных Сил нашего государства и этим помогал врагу – статья 144 Уголовного кодекса нашего государства.
  • По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами. Если его вину докажут, ему грозит до 12 лет заключения.
  • В пятницу, 20 января, проходило закрытое заседание в одном из райсудов Полтавы, на котором Александру Мамаю должны были избрать меру пресечения. Однако судья Юрий Бабенко не избрал Мамаю ни одну меру пресечения, хотя об этом просил прокурор.