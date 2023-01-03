Суд должен избрать Александру Мамаю меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом на брифинге заявил прокурор области Антон Столетний.

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Содержание под стражей – "безальтернативное требование закона"

По словам Столетнего, о содержании под стражей мэра Полтавы прокуратура будет просить суд на основании шестой части статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ведь согласно ей, к лицу, подозреваемому по статье 114-2 Уголовного кодекса применяется именно такая мера пресечения.

То есть, это безальтернативное требование закона,

– подчеркнул прокурор.

Также Столетний отметил, что прокуратура уже согласовала ходатайство следователя об отстранении Мамая от должности на два месяца. Впрочем, этот срок могут продлить в будущем.

Оба ходатайства уже вручили подозреваемому и направили на рассмотрение в Октябрьский районный суд Полтавы. В настоящее время один из судей заявил о самоотводе, отметил прокурор.

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